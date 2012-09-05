Шопинг все чаще ассоциируется именно с интернет-магазинами, хотя еще пару лет назад слово «виртуальный» откровенно резало слух. Современные технологии предоставили нам возможность делать покупки по всему миру и не быть ограниченными географическими и прочими условностями. Настоящий бум популярности наблюдается в отношении американских торговых площадок. Масштабы заказов, отправляемых с небезызвестных сайтов Amazon и eBay, просто зашкаливают, и логично, что на повестке дня встает вопрос доставки посылок из США. Как показывает практика, лучшим решением этой проблемы является использование специальных посредников. Хорошей репутацией в сегменте подобных услуг пользуется компания Шопотам, благодаря которой можно быстро и просто организовать транспортировку товаров в любой регион России.

Сервис работает по системе Mail Forwarding, которая предполагает наличие у посредника склада на территории Америки. Зарегистрированные пользователи ресурса становятся обладателями индивидуального почтового адреса, который указывается при оформлении заказа в выбранном интернет-маркете. Продавец высылает бандероль именно на этот промежуточный склад, откуда уже впоследствии осуществляется доставка посылок из США в Россию. Все отправления проходят соответствующую обработку, начиная от проверки содержимого до маркировки и переупаковки. Стоимость транспортировки зависит от габаритов и веса продукта, а также дальности расстояния, куда необходимо доставить товар. Обычно время пересылки составляет 1-2 недели, но жители отдаленных регионов традиционно запасаются терпением на более долгий срок.

Чтобы максимально удешевить доставку посылок из США, есть смысл воспользоваться опцией консолидации. Она предусматривает возможность объединения отдельных покупок из одного или разных онлайн-магазинов в сгруппированное общее отправление. По желанию клиента специалисты Шопотам могут оформить дополнительную страховку ценных бандеролей. Параллельно предлагаются услуги по выкупу лотов как в режиме аукциона, так и по принципу «Buy It Now». Частично избавиться от языкового барьера позволяет наличие на сайте Shopotam.ru русифицированного каталога Ибей, в котором все цены на товары автоматически конвертируются в рубли. Оплата за посредничество производится разными способами: наличными, банковской картой, в салонах мобильной связи, электронными деньгами и так далее. Пользуйтесь услугами Shopotam — это действительно удобно и очень выгодно!



