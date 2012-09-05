Дорожные знаки и разного рода агитационные плакаты, устанавливаемые на придорожной полосе, становятся элементами придорожного ландшафта. Необходимость дорожных знаков для четкой организации и безопасности движения всем ясна. Они должны быть хорошо видимы и выделяться на фоне местности. Таким образом, принцип сочетания дорожных сооружений с ландшафтом нельзя распространить на дорожные знаки за исключением указателей наименования крупных населенных пунктов, выполняемых по индивидуальным проектам. Эти знаки обычно устанавливают у границ планировочной территории, где вступают в силу ограничения скорости движения.

Количество дорожных знаков должно ограничиваться остро необходимыми. Каждый лишний знак отвлекает водителей, а ненужный или вводящий необоснованное ограничение режима движения ослабляет их доверие к последующим знакам. Между тем каждый знак, накладывающий то или иное ограничение на скорости или режимы движения, является своеобразным признанием неполноценности построенной дороги. Конечно, выдавать такие свидетельства нужно лишь тогда, когда это остро необходимо.

Размещать знаки следует на основе изучения закономерностей изменения скоростей движения транспортного потока. Первоначально знаки нужно устанавливать по расчетной эпюре скоростей в тех местах, где величина коэффициента безопасности снижается до 0,6. Через некоторый период эксплуатации, когда водители в какой-то степени изучат дорогу и сложатся режимы движения транспортных потоков, расстановка знаков должна быть уточнена. Особое внимание необходимо обращать на видимость знаков. Они должны быть заметны издалека и не закрываться от водителей растительностью или элементами рельефа. В условиях однообразной утомляющей местности знак может быть фактором, заинтересовывающим водителя и повышающим его внимательность.