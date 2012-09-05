Размеры дорожных знаков стандартизованы. Поскольку водители различают знаки по символическим изображениям, они удовлетворяют своему назначению при сравнительно малой величине. Иначе обстоит дело с указателями направлений. Надписи на них должны быть видимы на расстоянии, чтобы водители могли их прочесть раньше, чем потребуется выполнить тот или иной маневр. Малые указатели, которые в настоящее время устанавливают на дорогах, вынуждают водителя снижать скорость, что при неожиданном выполнении маневра часто связано с опасностью дорожно-транспортных происшествий. Указатели направлений на дорогах магистрального типа должны иметь большие размеры. Особенно они эффективны при установке на специальных рамах над проезжей частью. К сожалению, далеко не все применяемые конструкции рам удовлетворяют архитектурным требованиям. В странах, где снеговой покров непродолжителен для ориентирования водителей широко используются надписи на проезжей части.

Кроме дорожных знаков, на придорожной полосе часто устанавливают рекламы торговой сети о новых товарах, сберегательных касс, воздушного транспорта, стенды с лозунгами, с напоминанием отдельных положений правил безопасности движения и т. д. Многие из этих текстов даже не могут быть прочтены с движущегося автомобиля. В последние годы в подавляющем большинстве стран признано, что все отвлекающее водителя от его основной задачи — управления автомобилем и наблюдения за дорогой — так называемый «зрительный шум» («Optische Larm») должно быть удалено с придорожной полосы. В ФРГ, где дорожные организации имели значительный доход от выдачи разрешений на установку реклам, в настоящее время установка каких-либо объявлений на придорожной полосе категорически воспрещена и установлена запретная зона в 100 м. В США для дорог магистрального типа аналогичный запрет распространяется на полосу шириной 420—510 м Исключением являются только коммерческие и промышленные зоны, где реклама допускается по специальным разрешениям дорожных управлений штатов. С 1965 по 1976 г. с дорог было удалено 800 000 рекламных стендов. Впрочем, вряд ли целесообразно нормировать точные расстояния установки реклам от дороги, так как, например, в Японии за пределами запретной зоны устанавливают гигантские объявления, хорошо видимые с дороги. Запрещения должны распространяться на весь видимый с дороги придорожный ландшафтный коридор.

Не следует делать исключения и для плакатов, призывающих водителей к внимательному соблюдению требований безопасности движения. Водитель должен помнить об опасности двойного обгона и без поставленного в случайном месте на дороге грубо намалеванного стенда на придорожной полосе. Плакаты на эту тему нужно вывешивать в гаражах.