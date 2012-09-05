Каждый в отдельности смотрится одинаково модно и броско. Однако, когда ставишь рядом, «Хонда X8R-S» неизменно «отжимает» других. Вовсе не спортбайковская внешность тому причиной. «Японец» просто заметно выше и крупнее, как породистый подросток- бычок, а яркие мазки краски на пластике действуют гипнотически. Если «Сузуки» и «Пежо» по этим качествам еще пытаются конкурировать с «Хондой», то «Ямахе» и «Зонгшену» уготовлена роль аутсайдеров - на них взгляд останавливается реже. «Ямаха» слишком консервативна, а желтый «китаец» с виду скутерок так себе, метр с кепкой на табуретке... Но нас-то скорее интересуют дорожные способности «полтинников».

Как они на трассе? Синхронный старт - и вот тут-то происходят чудеса. Вперед вырывается стиляга «Ямаха Neo's». У него «на хвосте» висят задиристые «Хонда» и «Пежо». «Гоночный» «Сузуки» позорно отстает с каждым пройденным метром, а скромняга «Зонгшен»... топчется на месте! Что, впрочем, немудрено - раскочегарить машину, у которой в трансмиссии одна прямая передача, совсем непросто. Приходится чуть разогнать аппарат, отталкиваясь ногами, - придать начальное, с позволения сказать, ускорение, и тогда динамичный разгон обеспечен. Скутера разогнались, и тогда ситуация резко изменилась: «Зонгшен» словно выстреливает и стремительно приближается к «Сузуки». Тот, в свою очередь, медленно, но верно догоняет «Пежо». «Хонда» сокращает разрыв с «Ямахой», но обставить ее так и не может. Та же ситуация с «Зонгшеном» и «Сузуки»: надсадно визжа моторчиком, «китаец» упирается в свой скоростной потолок - 45 км/ч и не может достать «японца». «Суза», напротив, после 40 км/ч словно встрепенулась и устремилась вдогонку за «Пежо». Тем не менее, «Telefonica» - не спринтер, а потому «зависла» на четвертом месте... После таких испытаний любой автомобиль может выйти из строя. Чаще всего требуется ремонт турбин. И доверить его лучше всего специалистам компании Турбостар turbostar.com.ua/. Работа будет выполнена быстро и качественно.

Ай да стиляга «Neo's», ай да молодец! Что и говорить, самый боевой мотор - у «Ямахи»: взрывной и мгновенно отзывающийся на поворот ручки «газа». На «низах» (что немаловажно при езде в городе) машина тянет здоровско. На 40 км/ч небольшой провалец, но он практически сразу же исчезает, если резко докрутить «гашетку». Двигатель «Хонды» не уступает «Ямахе» в тяговитости, разве что заметно дольше «тупит» на 30 км/ч. Мотор «Сузуки», конечно, уступает всем им в резвости, но зато демонстрирует удивительно ровную разгонную характеристику - без каких-либо подхватов и провалов. У «Пежо» силовой агрегат с сюрпризом: резво тянет на малых скоростях, а потом ступор на 35 км/ч. Но он лишь для того, чтобы насладиться рывком «второго дыхания»: после 40 км/ч «француз» летит, словно в попу укушенный. А вот китайский «горшок» - не того... Хоть в нем хватает «дури», вся полезная мощность уходит на раскочегаривание трансмиссии. В начале движения у водителя такое ощущение, что мотороллер натужно тянет за собой какую-нибудь борону. Только после 25 км/ч «сбрасывает» ее, как ящерица хвост, на который наступили, и вдруг, превратившись в китайского дракошу, расправляет крылышки.