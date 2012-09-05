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Дорожные и климатические условия
21 Сентября 2017
Теги: авто

Важнейшим фактором, влияющим на эксплуатационную надежность и организацию технической эксплуатации автомобилей, являются дорожные и климатические условия. При определении влияния дорожных условий на элементы себестоимости перевозок, в том числе и затраты по техническому обслуживанию и ремонту, в США часто применяется укрупненная классификация дорожных условий: I категория — усовершенствованные дороги с твердым покрытием, к которым относятся дороги высшего и промежуточного типов; II категория — дороги низшего типа (поверхностная обработка, гравийные); III категория — грунтовые профилированные дороги.

При переходе от III ко II категории дорожных условий годовая экономия в эксплуатации с учетом интенсивности использования автомобилей составляет в среднем: для легковых автомобилей 140—150 долл.; для грузового автомобиля грузоподъемностью 3,5 т —650—700 долл.; для автопоезда грузоподъемностью 18,5 т—6—6,5 тыс. долл. Соответственно 20—25 долл., 185—200 долл, и 1—1,1 тыс. долл, приходится на сокращение затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом.

С учетом этих данных, а также общей протяженности дорожной сети и распределения пробега автомобилей по дорогам различных категорий необходимо рассматривать показатели эксплуатационной надежности автомобилей и фактические данные по системе и режимам технического обслуживания. Примерно 78—80% дорог в США имеют твердое покрытие, из них 45% приходится на дороги с покрытиями низшего типа (с поверхностной обработкой, гравийные, булыжные, клинкерные). В сельской местности свыше 47% дорог имеют покрытия легкого типа, а 29% — грунтовые.

 

 

 


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тут были комменты. RIP!






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