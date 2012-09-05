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Дорожное строительство
21 Сентября 2017
Теги: авто

Источником капиталовложений на дорожное строительство является Федеральный дорожный фонд, образованный по решению конгресса в 1955 г. для создания в течение 20 лет междуштатной национальной системы безопасных дорог общей протяженностью 68 тыс. км. Общие затраты на эту систему с 1956 по 1975 г. составили около 70 млрд, долл., а экономия достигла суммы более 107 млрд, долл., в том числе в результате сокращения эксплуатационных расходов 45,8, сокращения ущерба от дорожно-транспортных происшествий 15,8, сбережения времени доставки людей и грузов 45,8 млрд. долл. В 1960 г. Федеральный дорожный фонд составил 2,5 млрд, долл., а в 1973 г.— 5,9 млрд. долл. Этот фонд образуется на основе федерального налога ( в 1973 г. — 5,8 млрд, долл.), входящего составной частью в розничные цены. Наценки, идущие на образование федерального дорожного фонда, складываются из следующих наценок:

Примерно 74% федерального дорожного фонда расходуется на создание междуштатной системы дорог, остальное идет на другие федеральные дороги, а также улицы в городах и дороги в сельской местности. Несмотря на значительный объем дорожного строительства, Министерство транспорта США (ДОТ) считает, что 70% всех внегородских дорог и 49% городских не соответствуют современным требованиям. По мнению ДОТ, до 1990 г. потребуют реконструкции примерно 1 млн. км дорог, в том числе 460 тыс. км смены покрытия, 220 тыс. км реконструкции или прокладки дополнительных полос, 150 тыс. км нового строительства или изменения прокладки дорог. В период 1970—1990 гг. основное внимание ДОТ предлагает уделить модернизации существующей дорожной сети, вложив в нее в течение 20 лет более 700 млрд. долл.

Завершая характеристику условий эксплуатации автомобилей в США, нельзя не отметить благоприятные климатические условия. Территория США (кроме Аляски) находится в зоне умеренного и субтропического климата: северная граница проходит по параллели несколько выше таких городов СССР, как Винница, Полтава, Волгоград.


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тут были комменты. RIP!






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