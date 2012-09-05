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Дорожное кино
23 Июля 2021
Теги: авто

Тематика путешествий по автомагистралям давно привлекает культовых режиссеров мировой киноиндустрии, поэтому она стала отдельным жанром, названным в Голливуде road movie. Картины этого жанра выходят на экраны уже много десятилетий, радуя зрителя своей зрелищностью, интересными сюжетными линиями и уникальностью персонажей. А на главные роли приглашаются всемирно известные звезды, которые с талантливо исполняют своих героев. Они колесят на своих машина по автомагистралях, попадая в разные ситуации и переживая приключения. Чаще всего режиссеры выбирают модели авто с откидными верхами. Это хитроумный трюк, благодаря которыми зритель удобно следит за поведением главных персонажей.

Данный обзор посвящен road movie и лучшим работам кинорежиссеров в данном поджанре. Поэтому он идеально подойдет как текст, вызывающий интерес посетителей. В качестве примера дорожного кино можно назвать Мы-Миллеры. В таких работах кинематографисты показывают максимально приближенные к реальности побеги от неприятностей или же из тюрем. Именно такой сюжет был использован создателями Мы-Миллеры, где главные герои стараются убежать от проблем. Кроме этого в качестве сюжета дорожного кино режиссеры используют отпуск или же переезд главных героев в другие страны и города.

Некоторые фильмы дорожной тематики имеют комедийный наклон, в других события развиваются драматически. Для многих киноманов романтика заключается в путешествиях на автомобиле по провинциальным местам Америки на фоне рок-н-ролльных баллад далеких семидесятых. Другие предпочитают более современные сюжетные линии, как например, в кинокартине 2018 г. Зеленая книга, который спустя год получил Оскара, как Лучший фильм. Основана эта драма на реальных событиях и повествует об охраннике-вышибале одного из ночных клубов по кличке Тони-Болтун. Он неожиданно теряет работу и вынужден искать подработку. А афроамериканскому пианисту Дон Ширли срочно нуждается в водителе-помощнике, который отвезет его в гастрольное турне на авто.

Режиссер кинокартины постарался показать кардинальную разницу в характере, образе жизни и воспитанию двух героев. Пианист в его видении сноб и интеллектуал, вынужденный примириться с выходками грубого и нахального Тони-Болтуна. Во время длительного дорожного путешествия на экране возникает множество конфликтных ситуаций, которые имеют комические элементы. Зритель найдет в фильме много поучительного и познавательного. К культовому дорожному кино относятся и более ранние работы голливудских режиссеров, в том числе Беспечный Ездок (1969), Пустоши (1973) легендарного кинорежиссера Терренса Малика или же Впритык (2010), в котором Роберт Дауни-младший пытается сбежать от обязанностей отца и др.

Источник https://gmgo.ru/

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