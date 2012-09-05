Тематика путешествий по автомагистралям давно привлекает культовых
режиссеров мировой киноиндустрии, поэтому она стала отдельным жанром,
названным в Голливуде road movie. Картины этого жанра выходят на экраны
уже много десятилетий, радуя зрителя своей зрелищностью, интересными
сюжетными линиями и уникальностью персонажей. А на главные роли
приглашаются всемирно известные звезды, которые с талантливо исполняют
своих героев. Они колесят на своих машина по автомагистралях, попадая в
разные ситуации и переживая приключения. Чаще всего режиссеры выбирают
модели авто с откидными верхами. Это хитроумный трюк, благодаря которыми
зритель удобно следит за поведением главных персонажей.
Данный обзор посвящен road movie и лучшим работам кинорежиссеров в
данном поджанре. Поэтому он идеально подойдет как текст, вызывающий интерес посетителей. В
качестве примера дорожного кино можно назвать Мы-Миллеры. В таких
работах кинематографисты показывают максимально приближенные к
реальности побеги от неприятностей или же из тюрем. Именно такой сюжет
был использован создателями Мы-Миллеры, где главные герои стараются
убежать от проблем. Кроме этого в качестве сюжета дорожного кино
режиссеры используют отпуск или же переезд главных героев в другие
страны и города.
Некоторые фильмы дорожной тематики имеют комедийный наклон, в других
события развиваются драматически. Для многих киноманов романтика
заключается в путешествиях на автомобиле по провинциальным местам
Америки на фоне рок-н-ролльных баллад далеких семидесятых. Другие
предпочитают более современные сюжетные линии, как например, в
кинокартине 2018 г. Зеленая книга, который спустя год получил Оскара,
как Лучший фильм. Основана эта драма на реальных событиях и повествует
об охраннике-вышибале одного из ночных клубов по кличке Тони-Болтун. Он
неожиданно теряет работу и вынужден искать подработку. А
афроамериканскому пианисту Дон Ширли срочно нуждается в
водителе-помощнике, который отвезет его в гастрольное турне на авто.
Режиссер кинокартины постарался показать кардинальную разницу в характере, образе жизни и воспитанию двух героев. Пианист в его видении сноб и интеллектуал, вынужденный примириться с выходками грубого и нахального Тони-Болтуна. Во время длительного дорожного путешествия на экране возникает множество конфликтных ситуаций, которые имеют комические элементы. Зритель найдет в фильме много поучительного и познавательного. К культовому дорожному кино относятся и более ранние работы голливудских режиссеров, в том числе Беспечный Ездок (1969), Пустоши (1973) легендарного кинорежиссера Терренса Малика или же Впритык (2010), в котором Роберт Дауни-младший пытается сбежать от обязанностей отца и др.
Источник https://gmgo.ru/