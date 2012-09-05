Ночью безопасность пешеходов и велосипедистов напрямую зависит от цветовой гаммы одежды: темная куртка отражает 5% падающего на нее света, в то время как светлая — до 80%. Вероятность стать жертвой наезда у «безлошадного» в темное время суток многократно превышает риск попасть под колеса днем. Велосипедисты тоже принадлежат к «группе риска». Перечисленные участники движения получают травмы в 90% случаев наездов на них.

Борьба с такими ДТП может вестись по разным направлениям. Одно из них — постараться убедить людей сделать себя заметнее на дороге. Вы думаете, светоотражающие лоскуты ткани, вшитые в спортивную одежду и обувь, носят исключительно декоративный характер? Отнюдь. Их основное предназначение — сделать пешехода более заметным ночью. По этой же причине в одежде дорожных рабочих, инспекторов ДПС и других людей, находящихся в силу своих служебных обязанностей на дороге продолжительное время, используются такие материалы. Между прочим, в Украине существует даже специальный стандарт, регламентирующий требования к светоотражающим элементам детской и подростковой одежды.

Интересно, что в ряде стран стандартный набор обязательного оборудования автомобиля (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки) дополнен светоотражающим жилетом. При этом Правила дорожного движения предписывают в темное время суток проводить ремонт (например, замену пробитого колеса) исключительно в нем.