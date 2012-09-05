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Дорога на Хелм
15 Января 2021
Теги: авто

Дорога на Хелм, однако, переполнена и нас "погнали' в обьезд, через поля и маленькие городки. Чтобы в них не заезжали фуры, ставят знаки - 8 т, 7 т. К Люблину подъезжаем уже после полудня, и сразу за городом останавливаемся на заправке. После заправки - вперед на Запад!.. Незначительные подъемы - до 4% машина берет играючись, на 8 передаче. На спусках подтормаживаем моторным тормозом, на что двигатель отвечает добродушным ворчанием. Когда обгоняем - мягко подсвистывает турбина.

Под Жирардовом Василий покупает красный баллон со сжиженным газом - непременный атрибут дальнобойщика. Ночуем на заправке, там же утром принимаем душ, завтракаем и двигаемся дальше. Польские дороги, как ни странно, во многом хуже и опаснее наших - асфальт мягче, и тяжелые грузовики выбивают в нем колею. В дождь или снег удержаться на ней тяжело, может выбросить на встречную полосу или на обочину. Что хуже - неизвестно, потому что обочины не подсыпаны гравием. И если выбросит на нее - процентов 90, что машина ляжет на бок или кувыркнется. Перед Германией заправляться не стоит, более 250 л топлива с собой везти все равно нельзя, а вот вымыться нужно - мойка машины дело серьезное. Сначала тягач и прицеп заливают мыльным раствором, потом смывают под давлением грязь и, наконец, сушат сжатым воздухом. PREMIUM сверкает.

В тот же вечер мы и вернулись в Германию. На вопрос, как ведет себя машина, Василий чуть удивленно ответил - "Так же, только что прицеп не гремит." Учитывая то, что автобаны в центре ремонтируются, пошли в горы, через Север, Кассель. 8-процентные подъемы идем на 6-й пониженной. Скорость при этом около 60 км/ч. Не хочу говорить худого об остальным марках, но "посчитали" мы на подъемах всех представителей семейства седельных тягачей. Имея двигатель в 385 л.с. PREMIUM является самым легким в своем классе.

В одной из пробок простояли два часа, в другой полтора. А рабочая смена идет, и за рулем нельзя находиться более 4,5 часов. Иногда переработка на час допускается, но только раз в неделю и после отдыха. Иначе - крепкие проблемы с полицией.

Восточная Германия строит автобаны - сотни рабочих корчуют лес, отсыпают полотно, кладут бетонные подушки, асфальтируют.., Обратный путь всегда короче - тот же терминал, Франкфурт-на-Одерский. По моим расчетам выходит, что одновременно в терминале находится около 1200 машин с обеих сторон, И ни одна из них не стоит более полудня. В субботу вечером площадка забита, 10 рядов по 55-60 машин. К утру в воскресенье - пусто. Сравнение с Ягодинской таможней вызывает лишь горькую усмешку. Наш груз вопросов и подозрений не вызвал, поэтому спокойно въезжаем в Польшу. Проходим ее за два дня, мысленно готовимся к стоянию в очереди и... пролетаем под самый шлагбаум без единой минуты задержки. К вечеру были в Украине, утром - в Киеве. “Вот и окончился круг..." Спидометр зафиксировал 4890 км. И, честное слово, жаль было покидать эту надежную, уютную, умную улыбчивую машину, которую дальнобойщики уже так и окрестили - "улыбка".


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