1. Текстолитовый зубчатый венец шестерни распределительного вала иногда расшатывался на чугунной ступице. Конфигурация и размеры выступов на наружной поверхности ступицы неоднократно изменялись для повышения надежности соединения с венцом. Окончательно дефект был изжит после введения демпфера крутильных колебаний коленчатого вала.

2. Для обеспечения стабильности давления в системе смазки и повышения давления на малых оборотах холостого хода был освоен масляный насос повышенной производительности. За счет применения в этом насосе шестерен с увеличенным модулем зубьев, применяемых в масляных насосах восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ, производительность насоса была увеличена примерно на 30% При этом минимально допустимое давление на малых оборотах холостого хода было увеличено с 0.05 до 0.1 МПа, а на рабочих режимах двигателя стабильно поддерживалась в пределах 0.2-0.4 МПа Одновременно путем непосредственного крепления маслоприем- ника к корпусу насоса были устранены отдельные случаи поломок маслоприемника вследствие вибраций при работе двигателя.

3. Введение масляного насоса повышенной производительности увеличило нагрузку на детали привода масляного насоса и распределителя зажигания. Для устранения смятия граней шестигранного валика привода масляного насоса и прокручивания его в шестиклапанном отверстии ведущего валика насоса была увеличена на 5 мм длина сопряжения этих деталей и повышена твердость рабочего конца валика привода. Для повышения износостойкости зубьев шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания материал шестерни был изменен со стали А20 на сталь 20Х.