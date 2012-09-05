Мы первые! Впереди планеты всей. В силу недостаточно высокого статуса автосалона на мировую премьеру не потянули, но допремьерный показ в Европе — тоже звучит гордо. Новую пятерку ждали давно и с нетерпением, и вот она явилась — и оставила о себе только наилучшие впечатления

Маzdа представляет -двушку» как новый стандарт в своем классе, делая упор на плавности хода, комфортабельности и функциональности. Насчет стандартов все же наверное дело вкуса, а вот дизайн действительно отличный от других марок. А между собой последние модели Маzdа похожи как близнецы- братья.

Относительно свежий (парижского образца 2002 года) концепт-кар теперь интересен в новом аспекте: компания намерена начать его серийное производство в 2005 году, то есть этот пока единственный экземпляр можно рассматривать как предсерийный образец.

Киевский Salon International de L'Automobile в этом году не был «international», но, тем не менее, стал самым масштабным украинским автошоу за всю историю проведения SIA.

Стенд официального представителя BRABUS GmbH в Украине, компании "GB Investments» пользовался особой популярностью. Дорого, стильно, и — недоступно. Полюбоваться роскошными авто можно было лишь издали.

ЕЭЗОО, построенный на базе нового поколения Тоуоtа Саmrу, подрос и удлиннился, приблизившись по размерам салона и уровню комфорта к старшим братьям: ввЗОО и 15430. Двигатель остался прежним (У6, 210 л.с.), а вот коробка теперь — только «автомат»