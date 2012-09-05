Современные автомобили комплектуются дополнительными средствами защиты - передними и боковыми подушками безопасности. Действуя вместе с ремнями безопасности и образуя мягкий амортизирующий слой, при фронтальных и боковых столкновениях они обеспечивают дополнительную защиту области головы, грудной клетки и рук водителя и переднего пассажира.

Подушки ремней не заменяют. Более того, быть не пристегнутым ремнями в оборудованном подушками автомобиле нередко становится даже более опасно, так как при плотном приближении лица и тела к выстреливающей подушке даже при невысокой скорости столкновения резко усиливается степень травматизма. Наполнение подушки происходит за сотые доли секунды, при этом оболочка подушки развивает значительные скорость и силу и может причинить травму пассажиру, не занимающему расчетную (рекомендуемую) позу. Так, например, может случиться с задремавшим пассажиром или же, если в непосредственной близости перед его лицом находится какой-либо твердый предмет, (та же книга в твердом переплете).

Особенно опасно пассажиру напереднем сиденье склоняться во время сна направо, в зону действия боковой подушки, так как во время аварии можно получить тяжелую травму головы. Усугубляется это еще и тем, что мышцы спящего человека расслаблены и неспособны быстро скомпенсировать внешние воздействия. Вывод прост: постарайтесь в пути не дремать.