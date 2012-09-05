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Дополнительное оборудование автомобиля
20 Августа 2022
Теги: авто

На автомобилях старых марок моторчики стеклоочистителей монтировали над передним стеклом прямо над головами пассажиров, конструкцией предусматривались жесткие противосолнечные козырьки, зеркала заднего вида на массивных кронштейнах, различные украшения кузова — подковы, жетоны, фигурки и т. д. Это не соответствует требованиям -пассивной безопасности.

В новых автомобилях не выполнены требования пассивной безопасности при установке антенны (даже в собранном положении она выступает за габариты автомобиля), нескладывающихся внешних зеркал, кронштейнов багажника с острыми гранями и т. д. Все выступающие детали кузова могут быть опасными при столкновении с пешеходами, велосипедистами или мотоциклистами.

В последнее время распространился обычай вешать на зеркало заднего вида различные талисманы, возить на полочке под задним стеклом собак с качающимися головами и прикреплять на стекла автомобиля различные наклейки. Прыгающие талисманы в поле зрения водителя отвлекают его внимание н утомляют глаза, наклейки и куклы ухудшают обзор окружающей обстановки из автомобиля. Опасна также перевозка тяжелых незакрепленных предметов (транзисторных приемников, магнитофонов и др.) на полочке под задним стеклом, так как при аварии или резком торможении они срываются с места н могут поранить пассажиров.

С точки зрения безопасности желательно, чтобы качественные подголовники были не только на передних, но н на задних сиденьях, так как они заметно уменьшают случаи повреждения шейных позвонков при авариях с ударом сзади. Полезным дополнительным оснащением являются также ремни безопасности для задних сидений.

При дополнительном оборудовании автомобиля нельзя забывать о медицинской аптечке и огнетушителе. Их целесообразно поместить в пределах досягаемости водителя, чтобы в случае необходимости их можно было быстро применить.



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