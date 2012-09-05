Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Дополнительное оборудование авто




Дополнительное оборудование авто
2 Августа 2022
Теги: авто

При монтаже дополнительного оборудования следует исходить из принципов эргономики и необходимости соблюдения правил пассивной безопасности. Соблюдение этих принципов обеспечивает оптимальную взаимосвязь человека (в данном случае водителя) и рабочей среды с учетом его физических данных. Водитель уделяет много внимания интерьеру автомобиля. Оборудование автомобиля и интерьер будут с точки зрения эргономики оптимальными, если водитель считает, что автомобиль этой марки удобен, т. е. к его обслуживанию не нужно долго привыкать, все его органы управления (рычаги, выключатели и др.) расположены в легко доступных для водителя (даже пристегнутого ремнями безопасности) местах и ими удобно пользоваться. В удобном автомобиле все контрольные приборы (спидометр, термометр охлаждающей жидкости и др.) хорошо видны и находятся в поле зрения водителя.

В автомобиле, плохо сконструированном с точки зрения эргономики, водитель, пристегнутый ремнем безопасности, не может дотянуться к некоторым органам управления (например, к кнопке омывателя стекол), при переключении передач он должен наклоняться, не может во время езды без помощи пассажира настраивать радиоприемник, поскольку последний вмонтирован на противоположном от водителя конце приборной панели, ему неудобно управлять педалями и т. д.

На рис. 49 показаны участки естественных положений рук и ног водителя. Эти положения неутомительны и обеспечивают быстроту выполнения необходимых действий при управлении автомобилем. Поэтому органы управления автомобилем (педали, кнопки омывателя стекол, рычажок указателя поворотов, выключатель стеклоочистителя, переключатель света, кнопки светового и звукового сигналов и др.) следует помещать именно в пределах этих участков. Если педали находятся слишком высоко, далеко или близко, увеличивается время, затрачиваемое на то или иное действие, уменьшается прилагаемая сила нажатия ног при воздействии на педали (в процессе торможения), а при управлении педалью дроссельной заслонки положение ноги становится утомительным уже через несколько километров езды. Остальные рычаги (например, рычаги открывания капота, заика топливного бака), а также редко используемые выключатели могут быть размещены за пределами указанных участков.

Все элементы дополнительного оборудования автомобиля также должны размещаться в соответствии с описанными критериями эргономики. Дополнительные выключатели (противотуманных фар, прикуривателя и др.) не следует помещать, например, над передним окном или на центральной панели, так как при каждом включении водителю не только пришлось бы отпускать руль, но и делать излишне длинное движение рукой и при этом еще контролировать движение взглядом. Дополнительно монтируемые приборы (тахометр, указатель давления масла, часы, амперметр) и контрольные лампочки следует помещать в поле зрения водителя, так как в противном случае он будет отвлекаться от наблюдения за дорогой либо эти приборы не выполнят своей задачи, т. е. водитель не сможет при езде наблюдать за их показаниями и сигналами. Такие приборы не следует помещать и на дополнительной панели, хотя многие автолюбители это делают, увлекаясь этим «псевдоспортивным» стилем, не осознавая неправильности и опасности такой модернизации автомобиля.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Особенности сервиса дилерского... - . (+203)
Принципы рихтования деталей из... - . (+199)
Пневмоподвеска: особенности и ... - . (+282)
Уход за автомобильными сидения... - . (+295)
Услуги шиномонтажа Москва... - . (+289)
Регулировка сидений... - . (+379)
Почему лучше сразу продать маш... - . (+370)
Уход за приводом спидометра... - . (+455)
Что такое автомобиль... - . (+463)
Авария – что делать?... - . (+366)
Новый Фольксваген Пассат СС в ... - . (+312)
Химчистка автомобиля... - . (+386)
Дело было в Зимбабве... - . (+360)
Мотоэкипировка в Москве... - . (+416)
Перспективное направление... - . (+457)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке