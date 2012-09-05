При монтаже дополнительного оборудования следует исходить из принципов эргономики и необходимости соблюдения правил пассивной безопасности. Соблюдение этих принципов обеспечивает оптимальную взаимосвязь человека (в данном случае водителя) и рабочей среды с учетом его физических данных. Водитель уделяет много внимания интерьеру автомобиля. Оборудование автомобиля и интерьер будут с точки зрения эргономики оптимальными, если водитель считает, что автомобиль этой марки удобен, т. е. к его обслуживанию не нужно долго привыкать, все его органы управления (рычаги, выключатели и др.) расположены в легко доступных для водителя (даже пристегнутого ремнями безопасности) местах и ими удобно пользоваться. В удобном автомобиле все контрольные приборы (спидометр, термометр охлаждающей жидкости и др.) хорошо видны и находятся в поле зрения водителя.

В автомобиле, плохо сконструированном с точки зрения эргономики, водитель, пристегнутый ремнем безопасности, не может дотянуться к некоторым органам управления (например, к кнопке омывателя стекол), при переключении передач он должен наклоняться, не может во время езды без помощи пассажира настраивать радиоприемник, поскольку последний вмонтирован на противоположном от водителя конце приборной панели, ему неудобно управлять педалями и т. д.

На рис. 49 показаны участки естественных положений рук и ног водителя. Эти положения неутомительны и обеспечивают быстроту выполнения необходимых действий при управлении автомобилем. Поэтому органы управления автомобилем (педали, кнопки омывателя стекол, рычажок указателя поворотов, выключатель стеклоочистителя, переключатель света, кнопки светового и звукового сигналов и др.) следует помещать именно в пределах этих участков. Если педали находятся слишком высоко, далеко или близко, увеличивается время, затрачиваемое на то или иное действие, уменьшается прилагаемая сила нажатия ног при воздействии на педали (в процессе торможения), а при управлении педалью дроссельной заслонки положение ноги становится утомительным уже через несколько километров езды. Остальные рычаги (например, рычаги открывания капота, заика топливного бака), а также редко используемые выключатели могут быть размещены за пределами указанных участков.

Все элементы дополнительного оборудования автомобиля также должны размещаться в соответствии с описанными критериями эргономики. Дополнительные выключатели (противотуманных фар, прикуривателя и др.) не следует помещать, например, над передним окном или на центральной панели, так как при каждом включении водителю не только пришлось бы отпускать руль, но и делать излишне длинное движение рукой и при этом еще контролировать движение взглядом. Дополнительно монтируемые приборы (тахометр, указатель давления масла, часы, амперметр) и контрольные лампочки следует помещать в поле зрения водителя, так как в противном случае он будет отвлекаться от наблюдения за дорогой либо эти приборы не выполнят своей задачи, т. е. водитель не сможет при езде наблюдать за их показаниями и сигналами. Такие приборы не следует помещать и на дополнительной панели, хотя многие автолюбители это делают, увлекаясь этим «псевдоспортивным» стилем, не осознавая неправильности и опасности такой модернизации автомобиля.