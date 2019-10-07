Добыча и реализация нефтепродуктов настолько взаимосвязаны, что «Автозаправочный комплекс» впору считать частью выставки «Интернефтегаз». И в самом деле, компании «ТНК-Украина», «Лукойл-Украина», «Укртатнафта» и другие, занимаясь производством и реализацией нефтепродуктов на собственных и джоберских АЗС, являются прямыми потребителями оборудования для автозаправок. Сегодня нашей стране работает 164 АЗС ПИИ «Лукойл-Украина», на которых установлено 465 современнейших топливо-раздаточных колонок серии SK 700, выпускаемых немецким концерном «Gibarco-Veederroot». Как утверждают в «Лукойл-Украина», такие колонки не часто встречаются и в Европе, а в странах СНГ это вообще первая поставка для конечного потребителя. Основными особенностями топливо-раздаточных колонок серии SK 700 являются:

— высокая скорость прокачки топлива 45 л/мин (1 литр за 1,33 секунды);

— высокая точность измерения отпускаемого топлива (до 10-х долей грамма);

— оборудование дополнительными устройствами (датчики плотности, подключение к Интернет);

— электронное устройство колонки хранит данные за 12 месяцев.

И пусть такое оборудование установлено пока лишь на лукойловских автозаправках, не может не радовать гот факт, что в этом голу значительно больше компаний представляли, в частности, новые, а не бывшие в употреблении, топливо-заправочные колонки. Вместе с тем. компании большое внимание уделили системам контроля качества топлива. В частности, свои системы контроля представили компании «ТНК-Украина» и «Лукойл-Украина». Кроме того, «ТНК-Украина» представила программу мониторинга цен — электронную систему сбора, обработки и предоставления информации об уровне цен на АЗС Украины в оперативном режиме. В будущем предполагается объединить в электронную сеть не только АЗС «ТНК-Украина», но и автозаправки других компаний для наиболее полного отображения ситуации на рынке.

Для обеспечения экологической безопасности АЗС «Лукойл-Украина» применяет «Биосорбент» — новейшую разработку украинских ученых, которая буквально поглотает нефтепродукты, расщепляя их на летучий углерод и древесную золу.