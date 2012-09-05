Несмотря на то, что официальные праздники остались позади, а все возможные подарки, казалось бы, должны быть розданы, компания «НАК Машинери» решила преподнести всем россиянам неожиданный сюрприз. Как сообщают источники близкие к руководству дилерской сети, на последнем акционерном собрании 2016 года было объявлено о старте беспрецедентной программы по продлению гарантийных обязательств на весь автомобильный ряд складской спецтехники Yale сроком на 5 лет.

Это значит, что с января 2017 года будут пересмотрены условия постгарантийного обслуживания для всех договоров, которые были заключены до конца прошедшего декабря. Другими словами, каждый клиент, купивший хотя бы одну единицу складской техники от Yale, будь то автопогрузчик вилочный или узкопроходный ричтрак — неважно — может рассчитывать на получение дополнительной гарантии на свою технику. Под последним стоит подразумевать бесплатный ремонт или замену комплектующих, которые признаны дефектными по причине заводского брака или некачественной сборки автомобиля.

Дополнительная гарантия от «НАК Машинери» на практике представляет собой следующее:

Защита от неожиданных расходов на ремонт складской техники. Отсутствие производственных накладок на предприятии, а значит, и экономических убытков. Уверенность в собственном автопарке.

Приятным дополнением к этому необычному подарку от компании «НАК Машинери» являются:

развитая сеть обслуживающих центров по всей территории Российской Федерации;

персональный сервис-менеджер каждому клиенту, который доступен по первому требованию;

абсолютный % признания гарантийных случаев;

оперативная диагностика и устранение любой из возможных неполадок;

преемственность гарантийного договора независимо от формы передачи автомобиля в другие руки;

круглосуточная техническая поддержка по всей РФ.

Ну и главное, как уже писалось выше, дополнительная гарантия и все обязательства, связанные с ней, закрепляются специальным пакетом документов к общему договору купли-продажи.





Как воспользоваться услугой дополнительной гарантии

Существует два способа получить право на продление гарантийного периода сроком на 5 лет.

Оформление дополнительной гарантии при покупке новой спецтехники в одном из салонов «НАК Машинери». Если по какой-то причине клиент не смог воспользоваться этой услугой в момент заключения договора купли-продажи, у него есть 60 календарных дней реализовать свое право на нее. Продление существующей гарантии на спецсредство, находящееся уже в эксплуатации. Для этого клиенту необходимо обратиться в любой из дилерских центров, или связаться с менеджером по следующей ссылке (погрузчик вилочный официальный сайт).

Поэтому если вы являетесь счастливым владельцем складской техники Yale, поспешите получить свой подарок. Согласитесь, получать такие сюрпризы всегда приятно, особенно, когда их не ждешь.



