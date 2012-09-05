Предполагается, что по роду агрегатов эта машина (внутреннее обозначение — «типажный ряд FJ») будет унифицирована с автомобилем Mitsubishi Eclipse следующего поколения, а выпускаться будет на предприятии Diamond-Star Motors в городе Нормал (штат Иллинойс), совместно основанном несколько лет назад корпорациями Mitsubishi и Chrysler. Помимо нее в типажный ряд FJ будут входить также машины, которые придут на смену теперешней двуздверной модели Chrysler Le Baron. Силовая установка автомобиля, по-видимому, будет той же, что у новой модели Dodge Intrepid,—3,3- или 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель плюс одна из ныне выпускаемых трансмиссий. По-видимому, машина дебютирует осенью следующего года — в качестве «модели 1995 г.».

Новый пикап Dodge старательно оформлен под «большой» грузовик, какой-нибудь Kenworth или Navistar: капот скошен впереди, передние крылья от него композиционно обособлены и тоже скошены вперед, а рельеф их пропущен на передние двери. Радиаторная облицовка, впрочем, оставлена без изменений: надо же хоть в чем-то соблюдать традиции. Еще интересной является новая модель автомобиля ауди. Он выполнен в спортивном неординарном варианте, и имеет привлекательный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики.

Под капотом — не что-нибудь, а десятицилиндровый V-образный мотор от суперскоростного и спортивного автомобиля Dodge Viper. Уместно будет здесь напомнить, что первоначально этот агрегат и предназначался для спортивного пикапа марки Dodge, а впоследствии его унаследовал Viper — вместе с фронтальным решением кузова. Будет предлагаться также вариант с V-образной «восьмеркой» рабочим объемом 5,2 л и с турбодизелем фирмы Cummins. Здесь показан длиннобазный вариант, но кроме него предполагается и короткобазный.

Разработкой кабин обеих серий, EuroCargo и EuroTech, занимался центр стайлинга IVECO в германском городе Ульм и знаменитая итальянская фирма Ital Design под руководством Джуджаро (об одной из разработок ателье, BMW NAZCA). В результате удалось достичь коэффициента аэродинамического сопротивления, крайне удачного для серийных грузовиков с кабиной над двигателем: у EuroCargo он равен 0,59, зато у EuroTech, а именно у варианта с полувысокой крышей, всего 0,47!

