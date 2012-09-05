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Добыча и производство кварцевого песка
4 Декабря 2020

Кварцевый песок – сыпучий материал с высоким содержанием кремния в составе. Его добыча осуществляется несколькими способами. В нашей стране есть крупные месторождения этого материала. Приобрести его можно, обратившись в компанию РосКварц. Это крупнейший производитель кварцевого песка в России, у которого в ассортименте представлены все виды сыпучего материала.


Особенности добычи

По происхождению кварцевый песок разделяется на естественный и искусственный. В первом случае добыча осуществляется из карьеров. Во втором – твердую породу с высоким содержанием кварца подвергают дроблению с последующим делением на разные фракции. Добыча естественного песка осуществляется открытым или закрытым способом. Открытый метод – вывоз материала из карьеров. Закрытый – добыча песка со дна водоемов.

Сразу после добычи в материале присутствуют многочисленные примеси. Для избавления от них состав тщательно промывают с последующей просушкой. Уровень влажности регламентируется государственными стандартами, как и состав сырья, другие характеристики. После добычи и предварительной обработки проводятся исследования для определения дальнейшей сферы применения.

По форме отдельных крупинок материал тоже разделяется на два типа – окатанный и дробленный. Оттенок песка варьируется от молочно-белого до насыщенно коричневого, зависит от химического состава материала.


Специфика использования кварцевого песка

Кварцевый песок применяется в разных сферах деятельности:

  • пескоструйная обработка металлических поверхностей;
  • строительство, ремонт – добавление в бетонные смеси, формирование наливного пола, добавление в декоративную и черновую штукатурку;
  • сельское хозяйство;
  • ландшафтный дизайн;
  • система фильтрации, водоподготовки.

Подбор материала осуществляется индивидуально, исходя из особенностей дальнейшего применения. Можно обратиться за предварительной консультацией к представителю компании-производителя, чтобы разобраться, какой вид продукции подходит для определенных целей.

Поставки осуществляются в фасованном виде – мешками, но чаще продукцию заказывают тоннами насыпным способом. Транспортировка возможна грузовым транспортом во все уголки страны. Сотрудничество с прямым производителем имеет немало преимуществ. Качество материала гарантировано, цены существенно ниже, чем у перекупщиков.


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