Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Для возврата рычагов фрикциона




Для возврата рычагов фрикциона
6 Апреля 2017
Теги: авто

К внешнему рычагу тормоза присоединена вилка тяги, имеющая продольный паз, а к внутреннему рычагу — вилка толкателя рабочего гидроцилиндра остановочного тормоза. Оси рычагов расположены в пазах вилок и так, что каждый привод тормоза от гидроцилиндров или может действовать самостоятельно.

Остановочный тормоз приводится в действие от правой педали, расположенной на площадке управления, стояночный — ручным рычагом.

Остановочный тормоз представляет собой ленту, охватывающую ведомый барабан  фрикциона. Одним концом лента через проушину  и ось, вставленную в ее отверстия, прикреплена к рычагу, установленному на валике привода тормоза, другим с помощью наконечника — к шпильке. Свободный конец последней выведен наружу через отверстие в крышке корпуса фрикциона, и на него навернута регулировочная гайка. На ленте  тормоза закреплены колодки, между которыми размещены упорные планки, приклепанные к ленте. Колодка удерживается на ленте с помощью скоб.

Регулировки. Сцепление, механизм блокировки передач регулируют так же, как и на базовой колесной модели комбайна. В конечной передаче регулируют долевое перемещение оси  в конических подшипниках; оно должно быть в пределах. Для этого необходимо снять крышку, расшплинтовать и затянуть гайку, а затем ослабить ее на б оборота. После этого шплинтуют гайку и устанавливают крышку на место. При работе регулировочный болт удерживают от проворачивания ключом за лыски, отфрезерованные на его конце.

Регулировку остановочного тормоза осуществляют гайками, навернутыми на шпильки, связанные со свободными концами тормозных лен+, так, чтобы между колодками тормозной ленты и ведомым барабаном фрикциона был зазор; его параметры контролируют в нижней части ленты, открыв для этого смотровые люки в корпусах фрикционов.

Регулировку механизма управления поворотом проводят в таком порядке. Отъединяют от коромысел  тяги и регулируют положение направителей, отпускают передние болты, крепящие последние к плите, и поворачивают их вокруг задних болтов.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Стабилизация сноса при блокиро... - . (+24)
Запуск прогретого дизельного д... - . (+43)
Производственная погрешность... - . (+39)
Сравнение форсунок: борьба за ... - . (+56)
Дифференциация операций... - . (+40)
Рычаг педали - . (+47)
Дифференциал с коническими зуб... - . (+95)
Автолампы - . (+99)
Электронный указатель частоты ... - . (+82)
China Avto - . (+115)
Подготовка автомобиля к работе... - . (+95)
Механизм дистанционного управл... - . (+93)
Авто с пробегом: стоит ли поку... - . (+102)
Мойка автомобиля – особенности... - . (+91)
Действие сцепления... - . (+87)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке