К внешнему рычагу тормоза присоединена вилка тяги, имеющая продольный паз, а к внутреннему рычагу — вилка толкателя рабочего гидроцилиндра остановочного тормоза. Оси рычагов расположены в пазах вилок и так, что каждый привод тормоза от гидроцилиндров или может действовать самостоятельно.

Остановочный тормоз приводится в действие от правой педали, расположенной на площадке управления, стояночный — ручным рычагом.

Остановочный тормоз представляет собой ленту, охватывающую ведомый барабан фрикциона. Одним концом лента через проушину и ось, вставленную в ее отверстия, прикреплена к рычагу, установленному на валике привода тормоза, другим с помощью наконечника — к шпильке. Свободный конец последней выведен наружу через отверстие в крышке корпуса фрикциона, и на него навернута регулировочная гайка. На ленте тормоза закреплены колодки, между которыми размещены упорные планки, приклепанные к ленте. Колодка удерживается на ленте с помощью скоб.

Регулировки. Сцепление, механизм блокировки передач регулируют так же, как и на базовой колесной модели комбайна. В конечной передаче регулируют долевое перемещение оси в конических подшипниках; оно должно быть в пределах. Для этого необходимо снять крышку, расшплинтовать и затянуть гайку, а затем ослабить ее на б оборота. После этого шплинтуют гайку и устанавливают крышку на место. При работе регулировочный болт удерживают от проворачивания ключом за лыски, отфрезерованные на его конце.

Регулировку остановочного тормоза осуществляют гайками, навернутыми на шпильки, связанные со свободными концами тормозных лен+, так, чтобы между колодками тормозной ленты и ведомым барабаном фрикциона был зазор; его параметры контролируют в нижней части ленты, открыв для этого смотровые люки в корпусах фрикционов.

Регулировку механизма управления поворотом проводят в таком порядке. Отъединяют от коромысел тяги и регулируют положение направителей, отпускают передние болты, крепящие последние к плите, и поворачивают их вокруг задних болтов.