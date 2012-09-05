Установив ступицу на торец, оправкой сдвигают подшипники до тех пор, пока внутренний подшипник не дойдет до стопорного кольца. При этом наружный подшипник полностью выйдет из ступицы. Затем извлекают шайбу и удаляют кольцо. Продолжая сдвигать оправкой внутренний подшипник, выводят его из полости ступицы. Отъединив концы пружин от крышки, снимают выжимную муфту с втулки. При необходимости замены подшипника его выпрессовывают из корпуса выжимной муфты, используя технологические отверстия.

Механизм выключения сцепления разбирают так. Освобождают пробку, выбивают бородком конический штифт и вынимают валик из картера сцепления, предварительно отъединив от рычага пружину и шток. Отвернув болты, снимают втулку.

Демонтаж коробки передач проводят в следующей последовательности. Вывернув регулировочный болт из опорного пальца стояночного тормоза и отъединив кронштейн с датчиком скорости движения, снимают тормозную ленту.

Отгибают замковую шайбу, отвертывают гайку и снимают с вала тормозной шкив. Освободив болты, удаляют крышку и уплотнительное резиновое кольцо. Отвертывают болты, снимают картер сцепления, стопорное кольцо, шайбу и выпрессовывают вал вместе с правым подшипником в сторону сцепления. Упором служит правая стенка коробки передач. Левый подшипник спрессовывают с вала упором ступицы зубчатого колеса во внутреннюю обойму подшипника.