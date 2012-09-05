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Для скважин и колодцев шахтного типа – насосы глубинные
26 Марта 2017

Перебираясь подальше от городского шума в какой-нибудь тихий коттеджный поселок в живописном месте, мы сталкиваемся со многими затруднениями, вызванными изменением привычного уклада. К примеру, в городской квартире не нужно было думать о водоснабжении, а за городом обычно централизованных водопроводных магистралей и в помине нет. Решается такая проблема проще всего – определив, на какой глубине проходят водоносные слои, пробуриваем до них скважину и пьем чистую воду с артезианских горизонтов. В некоторых случаях скважину бурят неглубокую, если вода не глубже 10-15 метров от поверхности или копают колодец шахтного типа. В любом из перечисленных случаев наверх воду подают насосы глубинные – особый тип насосного оборудования, специально разработанный исходя из специфических условий функционирования в скважине.

Самые компактные и долговечные – насосы глубинные

Даже по внешнему виду скважинный насос сильно отличается от всех прочих. Габариты устья скважины накладывают жесткие ограничения на размеры корпуса, который приходится делать цилиндрическим, тонким и сильно вытянутым. Еще одно отличие – повышенная надежность и производительность. Глубина артезианской скважины обычно составляет 20…25 метров, а иногда и больше, поэтому насос должен обладать большим запасом мощности, чтобы без задержек прокачать воду на такую высоту. К этому следует добавлять еще и длину наружного (горизонтального) участка водопровода, так что расчетный напор у глубинных насосов может достигать 35…50 метров. Ну а надежность и долговечность – одно из главных требований. Хотя устанавливают совсем не тяжелый насос в скважину без каких-либо механизмов, каждый месяц поднимать его с 25-метровой глубины для осмотра или ремонта – дело весьма затруднительное. Для удешевления обслуживаний промежутки между ними существенно удлиняют, поскольку в конструкцию насоса заложен большой «запас прочности».

Прочный корпус из нержавеющей стали от любых повреждений механизм защищает, все ответственные узлы изготовлены из сплавов с повышенной износостойкостью, а микропроцессорные системы постоянно следят за температурой электродвигателя и уровнем воды в скважине, не допуская перегрева или же работы «на сухую». Имеется и обратный клапан, удерживающий воду в трубопроводах при выключенном насосе. Воспользуйтесь услугами специалистов «OgerCompany», чтобы подобрать самые эффективные насосы глубинные, без перебоев обеспечивающие питьевой водой загородные дома, коттеджи и дачные участки.

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