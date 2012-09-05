В автомобилях с левым расположении руля в ушках левой поворотной цапфы устанавливаются поворотные рычаги 13 рулевого привода: продольной рулевой тяги 19, рычага рулевой трапеции 21, поперечной рулевой тяги 18 и т. д., соединенных между собою шаровыми пальцами 14.

В автомобилях с правым расположением руля все это выполнено аналогично конструктивно, но только с приводом на правую поворотную цапфу (кулак).

Для смазки всех сочлененных деталей управляемого моста применяется консистентная смазка. Она закладывается в подшипники ступиц колес, шкворневое соединение и т. д., или напрессовывается через пресс-масленки в канал шкворня и в шаровые пальцы рулевого привода, и в процессе работы смазывает трущиеся поверхности шкворня и соединения шаровых пальцев.

Для лучшей управляемости автомобиля, уменьшения мускульных усилий водителя на привод рулевого управления и уменьшения износа протектора шин служат следующие углы установки управляемых колес автомобиля: «-угол развала управляемых колес - это угол наклона оси поворотной цапфы относительно плоскости дороги - изменяется в пределах (0...1,5°). Если бы не было этого угла, то управляемые ко - леса под действием веса автомобиля расходились бы снизу, что усложнило бы управление АТС и увеличило бы износ шин.

В процессе работы автомобиля, под действем веса автомобиля этот угол приближается к нолю, т. е. управляемые колеса автомобиля принимают перпендикулярное (полотну дороги) положение. Поэтому угол развала управляемых колес облегчает управление автомобилем при его поворотах и уменьшает износ шин.