Всем известно, что пик дальних автопутешествий приходится на лето. Среди поклонников этого вида активного отдыха немало охотников, рыболовов и просто любителей приключений, осваивающих «неизведанные дорожки». А езда по незнакомой местности, особенно вдали от оживленных трасс, нередко сопряжена с риском «потерять» колею. Поэтому поклонники путешествий по бездорожью наверняка по достоинству оценят мощную ручную лебедку, позволяющую вытащить на дорогу засевший в грязи или канаве автомобиль. Устройство (с ним, кстати, легко управляется один человек) рассчитано на вытаскивание машины весом до полутора тонн.

При приближении к препятствию бипер начинает подавать звуковой сигнал, частота которого увеличивается по мере приближения к помехе

Без проблем в Steel mate

Парковочный радар пригодится не только водителям-новичкам, но и закоренелым драйверам.

Водители старой закалки по привычке назовут парковочный радар баловством, и будут по своему правы, ведь ничего особо сложного в движении задним ходом нет. Тем не менее, подобные устройства в первую очередь здорово облегчают жизнь, а не кошелек — закраска царапин и ремонт бамперов в итоге обойдутся намного дороже стоимости парковочного радара. Кстати, потеряв на миг бдительность, напороться на трубу можно запросто и при движении вперед. Совсем нелишним в таком случае окажется парковочный радар Steel Mate 58X8- 8L (прежде эти устройства были известны под торговой маркой Parkmaster), который контролирует пространство не только позади автомобиля, но и прямо по курсу.