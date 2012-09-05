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Для чего нужна полировка кузова автомобиля?
1 Апреля 2020
Теги: авто

Без регулярного ухода, кузов легкового автомобиля быстро теряет свой внешний вид. К такому состоянию приводит солнечное излучение, резкие перепады температуры, осадки, грязь, брызги из-под колес.


Когда надо выполнить полировку

Лакокрасочное покрытие нового авто надо сразу обработать консервирующим составом. Это замедлит старение и надолго сохранит первоначальный внешний вид. Профессиональная полировка авто в Минске выполняется в автосервисе, оборудованным необходимым инструментом. Для этого используется набор чистящих и полируемых средств.

Это обеспечит длительную эксплуатацию автомобиля без изменения внешнего вида. Для этого нужно проводить регулярную очистку с полировкой перед зимним и летним сезоном в автосервисе.

Квалифицированные мастера используют необходимые диагностические инструменты. Они определят состояние покрытия, выберут необходимые средства для обработки. При этом полировка автомобиля выполняется с учетом рекомендаций производителя.


Как выполняется

Перед обработкой проводится тщательная мойка. Для этого используются универсальные чистящие средства. Сушка выполняется горячим воздухом в отдельной камере. Все хромированные, пластиковые, резиновые наружные части кузова закрываются малярным скотчем. Снимаются зеркала, антенна.

Покрывая кузов особой глиной, устраняют загрязнения из микротрещин. Автомашину перемещают в помещение, оборудованное хорошим освещением и вентиляцией.

Прибором измеряется толщина лакокрасочного покрытия. Эта процедура нужна, чтобы случайно не снять до грунтовки слой краски, так как полировка машины выполняется абразивными составами. Тонким слоем наносится полировочная паста.

Обработка выполняется ручными электрошлифовальными машинами, с помощью которых мастера доводят поверхность кузова до идеального состояния.
Готовое лакокрасочное покрытие (ЛКП) покрывают консервантами на основе воска, силикона. При этом цена на полировку автомобиля зависит от состояния ЛКП. Периодическая обработка и мойка кузова уменьшает стоимость восстановления покрытия.

Пользуясь услугами специализированного автосервиса можно получить следующие преимущества:

1. Приятный общий вид автомобиля.
2. Надежную защиту ЛКП на весь срок эксплуатации.
3. Низкие цены, позволяющие периодически проводить такую обработку.
4. Стоимость автомобиля на вторичном рынке будет увеличена.


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