Сегодня практически каждое второе авто оборудовано колесными колпаками. И это вовсе не удивительно, ведь эти сравнительно недорогие аксессуары способны одновременно выполнять несколько функций.

Во-первых, дополнительные детали придают оригинальность и презентабельность транспортному средству. Во-вторых, изделия задают определенную стильность машине. В-третьих, колпаки защищают диски колес от механических повреждений, в результате вылета мелких камней и прочих частиц. В-четвертых, при помощи колпаков можно скрыть уже имеющиеся дефекты на штампованных деталях. В-пятых, подобные приспособления обеспечивают эффективное охлаждение тормозной системы, в результате чего она не перегревается, даже при чрезмерном повышении температуры.

Для того чтобы колпаки отлично справлялись со всеми поставленными задачами, их потребуется с самого начала правильно выбрать.

Прежде всего, хочется сказать, что эти детали представлены в самых разных вариациях. Поэтому перед совершением покупки автомобилистам необходимо разобраться с конструкционными особенностями, типом крепления, размером, формой и материалом аксессуаров.

Если говорить о конструкции колесных колпаков, здесь выделяют открытые и закрытые детали, предназначенные для выполнения разных функций. Первые, за счет наличия большого количества вентиляционных отверстий, эффективно охлаждают тормозные колодки и диски. Кроме этого они украшают экстерьер транспортного средства, внося в него положительные изменения.

Что касается способа крепления, здесь все зависит непосредственно от производителя и модели дополнительных деталей. Колпаки могут фиксироваться при помощи болтового соединения, защелок, хомутов и петель.

Теперь перейдем к размеру колпаков. Для того чтобы подобрать идеальные по диаметру детали, необходимо предварительно ознакомиться с технической документацией к машине, в которой производитель дает четкую информацию по этому поводу. При отсутствии инструкции по эксплуатации, автомобилист может узнать о нужном размере колпаков и другим способом. Для этого лишь потребуется взглянуть на внутреннюю сторону покрышек, где также присутствует соответствующая маркировка. Таким образом, можно считанное время подобрать идеальные колпаки на колеса R13, 14, 15 или же 16. Подобные варианты можно посмотреть на bestavto.

По форме различают плоские и выпуклые приспособления. При этом первые изделия считаются более долговечными и надежными. Однако выпуклые детали смотрятся более стильно.

Производство колесных колпаков чаще всего осуществляется посредством использования пластика, обладающего разными свойствами. Поэтому здесь рекомендуется отдавать предпочтение элементам, выполненным из более эластичного и мягкого материала, который под воздействием ударов не утратит своей целостности.



