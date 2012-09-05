Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Для чего машине нужны колпаки на колеса




Для чего машине нужны колпаки на колеса
21 Августа 2020
Теги: авто

Сегодня практически каждое второе авто оборудовано колесными колпаками. И это вовсе не удивительно, ведь эти сравнительно недорогие аксессуары способны одновременно выполнять несколько функций.

  1. Во-первых, дополнительные детали придают оригинальность и презентабельность транспортному средству.

  2. Во-вторых, изделия задают определенную стильность машине.

  3. В-третьих, колпаки защищают диски колес от механических повреждений, в результате вылета мелких камней и прочих частиц.

  4. В-четвертых, при помощи колпаков можно скрыть уже имеющиеся дефекты на штампованных деталях.

  5. В-пятых, подобные приспособления обеспечивают эффективное охлаждение тормозной системы, в результате чего она не перегревается, даже при чрезмерном повышении температуры.

Для того чтобы колпаки отлично справлялись со всеми поставленными задачами, их потребуется с самого начала правильно выбрать.

Прежде всего, хочется сказать, что эти детали представлены в самых разных вариациях. Поэтому перед совершением покупки автомобилистам необходимо разобраться с конструкционными особенностями, типом крепления, размером, формой и материалом аксессуаров.

Если говорить о конструкции колесных колпаков, здесь выделяют открытые и закрытые детали, предназначенные для выполнения разных функций. Первые, за счет наличия большого количества вентиляционных отверстий, эффективно охлаждают тормозные колодки и диски. Кроме этого они украшают экстерьер транспортного средства, внося в него положительные изменения.

Что касается способа крепления, здесь все зависит непосредственно от производителя и модели дополнительных деталей. Колпаки могут фиксироваться при помощи болтового соединения, защелок, хомутов и петель.

Теперь перейдем к размеру колпаков. Для того чтобы подобрать идеальные по диаметру детали, необходимо предварительно ознакомиться с технической документацией к машине, в которой производитель дает четкую информацию по этому поводу. При отсутствии инструкции по эксплуатации, автомобилист может узнать о нужном размере колпаков и другим способом. Для этого лишь потребуется взглянуть на внутреннюю сторону покрышек, где также присутствует соответствующая маркировка. Таким образом, можно считанное время подобрать идеальные колпаки на колеса R13, 14, 15 или же 16. Подобные варианты можно посмотреть на bestavto.

По форме различают плоские и выпуклые приспособления. При этом первые изделия считаются более долговечными и надежными. Однако выпуклые детали смотрятся более стильно.

Производство колесных колпаков чаще всего осуществляется посредством использования пластика, обладающего разными свойствами. Поэтому здесь рекомендуется отдавать предпочтение элементам, выполненным из более эластичного и мягкого материала, который под воздействием ударов не утратит своей целостности.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Нескорая «скорая»... - . (+19)
Отличия Пирелли и Гудиер... - . (+21)
И снова премьера - . (+34)
RTDService - официальный дилер... - . (+49)
Только «мелочи» - . (+86)
Как выбрать магазин качественн... - . (+93)
«Рабочие обороты»... - . (+93)
Ирвайн уходит - . (+96)
Виды тормозных дисков... - . (+112)
На зависть друзьям... - . (+111)
Темные пятна судопроизводства... - . (+111)
Нужно ли менять резину на авто... - . (+127)
Возмещении вреда, причиненного... - . (+118)
Страхование ГО избавит от суда... - . (+126)
Здоровый образ жизни... - . (+121)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке