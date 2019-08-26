Спортивный характер автомобиля определяет не только внешность. Набор силовых агрегатов в немалой степени отвечает за надлежащее восприятие модели. Он включает три бензиновых двигателя и три дизеля. Самый маленький из бензиновых имеет три цилиндра, 12 клапанов и развивает 64 л.с. при рабочем объеме 1,2 л. Два других — старые знакомые по Skoda Fabia, «четверки» объемом 1,4 л, выдающие 75 и 100 «лошадей».

Но на вершине линейки оказываются дизели. Все три — «четверки» объемом 1,9 л с непосредственным впрыском. Самый слабый. 64-сильный — атмосферный. Два остальных с турбонаддувом развивают 100 и 130 л.с. (последний — аж 310 Нм крутящего момента!), превращая небольшую, сравнительно легкую машинку в настоящего монстра. Кстати, 130-сильный вариант в классе «В» концерна VAG будет устанавливать только на машины «Seat». Моторы стыкуются с пятиступенчатой механической коробкой (для самого мощного дизеля — шестиступенчатая) или четырехступенчатым адаптивным «автоматом». Реечное рулевое управление снабжено электрогидравлическим усилителем с переменным коэффициентом усиления.

В подвеске — ничего хитрого: стойки Макферсон спереди (рычаги на подрамнике) и скручиваемая балка на продольных рычагах сзади (в классе «В что-то другое, наверное, еще очень долго не появится). Зато шины внушают уважение: даже на самой слабой машине с мотором 1,2 л — I85/60RI4 (а в комплектации Sport можно заказать даже 205/45R16).