Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Дизельные вершины




Дизельные вершины
16 Декабря 2019
Теги: авто

Спортивный характер автомобиля определяет не только внешность. Набор силовых агрегатов в немалой степени отвечает за надлежащее восприятие модели. Он включает три бензиновых двигателя и три дизеля. Самый маленький из бензиновых имеет три цилиндра, 12 клапанов и развивает 64 л.с. при рабочем объеме 1,2 л. Два других — старые знакомые по Skoda Fabia, «четверки» объемом 1,4 л, выдающие 75 и 100 «лошадей».

Но на вершине линейки оказываются дизели. Все три — «четверки» объемом 1,9 л с непосредственным впрыском. Самый слабый. 64-сильный — атмосферный. Два остальных с турбонаддувом развивают 100 и 130 л.с. (последний — аж 310 Нм крутящего момента!), превращая небольшую, сравнительно легкую машинку в настоящего монстра. Кстати, 130-сильный вариант в классе «В» концерна VAG будет устанавливать только на машины «Seat». Моторы стыкуются с пятиступенчатой механической коробкой (для самого мощного дизеля — шестиступенчатая) или четырехступенчатым адаптивным «автоматом». Реечное рулевое управление снабжено электрогидравлическим усилителем с переменным коэффициентом усиления.

В подвеске — ничего хитрого: стойки Макферсон спереди (рычаги на подрамнике) и скручиваемая балка на продольных рычагах сзади (в классе «В что-то другое, наверное, еще очень долго не появится). Зато шины внушают уважение: даже на самой слабой машине с мотором 1,2 л — I85/60RI4 (а в комплектации Sport можно заказать даже 205/45R16).


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
В ГАИ не любят голубое... - . (+39)
Полезно, но не всегда... - . (+42)
Растем и крепчаем... - . (+43)
Ответ французской гегемонии... - . (+43)
Путешествие в микромир... - . (+47)
Городской пожарный... - . (+38)
С водородом в крови... - . (+69)
Skoda Superb - . (+69)
Вопрос времени - . (+58)
Японские гномы - . (+55)
Астральное будущее... - . (+89)
А стоит ли? - . (+68)
Срок давности не установлен... - . (+71)
Игра слов по обстоятельствам... - . (+70)
Призраки Мюнхена... - . (+78)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21 час назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Иркутск (путеводитель)... - 20:30, 2 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке