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Дизельные электростанции мощностью 700 кВт: особенности и применение
19 Ноября 2024

Дизельные электростанции (ДЭС) мощностью 700 кВт – это мощные агрегаты, предназначенные для обеспечения автономного или резервного электроснабжения. Их популярность обусловлена высокой надежностью, экономичностью и универсальностью использования. Такие дгу 700 квт востребованы в промышленности, строительстве, энергетике и даже в муниципальном секторе.

Основные характеристики ДЭС 700 кВт

  1. Мощность:
    ДЭС мощностью 700 кВт способны обеспечивать электричеством большие объекты: заводы, торговые центры, жилые кварталы или строительные площадки.

  2. Тип двигателя:
    В установках используются мощные дизельные двигатели, которые обеспечивают долговечность и стабильную работу. Производители, такие как Cummins, Caterpillar, MTU или Perkins, предлагают двигатели для этого сегмента.

  3. Режим работы:

    • Основной: Используется как основной источник электроэнергии.
    • Резервный: Активируется в случае отключения основной сети.
    • Пиковый: Покрывает дополнительные нагрузки в часы пик.

  4. Топливная экономичность:
    Современные ДЭС 700 кВт оснащены системами оптимизации расхода топлива, что позволяет экономить дизель даже при интенсивной работе.

  5. Автономность:
    Большой топливный бак обеспечивает длительное время работы без дозаправки, что особенно важно для удаленных объектов.

Преимущества дизельных электростанций 700 кВт

  1. Высокая мощность:
    Способность обеспечивать электричеством объекты с большими энергопотребностями.

  2. Надежность:
    Дизельные двигатели рассчитаны на долгую эксплуатацию даже в сложных условиях.

  3. Мобильность:
    Установки могут быть стационарными или в контейнерном исполнении, что позволяет использовать их на строительных объектах или в условиях сурового климата.

  4. Экономичность:
    По сравнению с другими видами генераторов, ДЭС с мощностью 700 кВт имеют относительно низкую стоимость эксплуатации.

  5. Широкая сфера применения:
    Такие электростанции подходят для разных задач – от временного электроснабжения до постоянного использования.

Применение ДЭС 700 кВт

  1. Промышленные предприятия:
    Заводы, фабрики и производственные цеха используют ДЭС для бесперебойной работы оборудования.

  2. Торговые и офисные центры:
    Электростанции обеспечивают резервное питание для предотвращения потерь в случае аварийных отключений.

  3. Строительные объекты:
    Поддерживают энергоснабжение оборудования и освещения на строительных площадках.

  4. Энергоснабжение удаленных районов:
    Используются в местах без доступа к централизованным сетям.

  5. Коммунальные службы:
    Обеспечивают энергоснабжение водозаборов, насосных станций и других объектов ЖКХ.

Технические особенности

  • Напряжение: 400/230 В для трехфазной сети.
  • Частота: 50 Гц (или 60 Гц для некоторых моделей).
  • Система управления: Оснащены автоматизированными панелями, позволяющими дистанционно контролировать работу.
  • Уровень шума: Контейнерные модели могут быть оснащены шумопоглощающими материалами.

Популярные модели ДЭС на 700 кВт

  1. Cummins C700D5

    • Надежный и экономичный агрегат.
    • Простота обслуживания.

  2. Caterpillar C700

    • Высокий моторесурс и низкий уровень выбросов.
    • Широкая линейка опций для адаптации к условиям эксплуатации.

  3. MTU 16V2000

    • Превосходное соотношение мощности и расхода топлива.
    • Высокая устойчивость к перегрузкам.

  4. Perkins 4008TAG2

    • Стабильная работа при переменных нагрузках.
    • Простота управления и долговечность.

Стоимость и обслуживание

Стоимость дизельных электростанций мощностью 700 кВт зависит от производителя, комплектации и типа исполнения (открытый или контейнерный). Средняя цена начинается от 8-10 миллионов рублей.

Обслуживание:
Регулярная замена масла, фильтров и контроль системы охлаждения – ключевые аспекты для продления срока службы ДЭС.

Дизельные электростанции мощностью 700 кВт – это надежный источник энергии для самых разных задач. При выборе важно учитывать характеристики объекта, условия эксплуатации и репутацию производителя. Инвестирование в качественную ДЭС гарантирует стабильное энергоснабжение на долгие годы.



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