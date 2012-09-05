Дизельные электростанции (ДЭС) мощностью 700 кВт – это мощные агрегаты, предназначенные для обеспечения автономного или резервного электроснабжения. Их популярность обусловлена высокой надежностью, экономичностью и универсальностью использования. Такие дгу 700 квт востребованы в промышленности, строительстве, энергетике и даже в муниципальном секторе.
Основные характеристики ДЭС 700 кВт
Мощность:
ДЭС мощностью 700 кВт способны обеспечивать электричеством большие объекты: заводы, торговые центры, жилые кварталы или строительные площадки.
Тип двигателя:
В установках используются мощные дизельные двигатели, которые обеспечивают долговечность и стабильную работу. Производители, такие как Cummins, Caterpillar, MTU или Perkins, предлагают двигатели для этого сегмента.
Режим работы:
- Основной: Используется как основной источник электроэнергии.
- Резервный: Активируется в случае отключения основной сети.
- Пиковый: Покрывает дополнительные нагрузки в часы пик.
Топливная экономичность:
Современные ДЭС 700 кВт оснащены системами оптимизации расхода топлива, что позволяет экономить дизель даже при интенсивной работе.
Автономность:
Большой топливный бак обеспечивает длительное время работы без дозаправки, что особенно важно для удаленных объектов.
Преимущества дизельных электростанций 700 кВт
Высокая мощность:
Способность обеспечивать электричеством объекты с большими энергопотребностями.
Надежность:
Дизельные двигатели рассчитаны на долгую эксплуатацию даже в сложных условиях.
Мобильность:
Установки могут быть стационарными или в контейнерном исполнении, что позволяет использовать их на строительных объектах или в условиях сурового климата.
Экономичность:
По сравнению с другими видами генераторов, ДЭС с мощностью 700 кВт имеют относительно низкую стоимость эксплуатации.
Широкая сфера применения:
Такие электростанции подходят для разных задач – от временного электроснабжения до постоянного использования.
Применение ДЭС 700 кВт
Промышленные предприятия:
Заводы, фабрики и производственные цеха используют ДЭС для бесперебойной работы оборудования.
Торговые и офисные центры:
Электростанции обеспечивают резервное питание для предотвращения потерь в случае аварийных отключений.
Строительные объекты:
Поддерживают энергоснабжение оборудования и освещения на строительных площадках.
Энергоснабжение удаленных районов:
Используются в местах без доступа к централизованным сетям.
Коммунальные службы:
Обеспечивают энергоснабжение водозаборов, насосных станций и других объектов ЖКХ.
Технические особенности
- Напряжение: 400/230 В для трехфазной сети.
- Частота: 50 Гц (или 60 Гц для некоторых моделей).
- Система управления: Оснащены автоматизированными панелями, позволяющими дистанционно контролировать работу.
- Уровень шума: Контейнерные модели могут быть оснащены шумопоглощающими материалами.
Популярные модели ДЭС на 700 кВт
Cummins C700D5
- Надежный и экономичный агрегат.
- Простота обслуживания.
Caterpillar C700
- Высокий моторесурс и низкий уровень выбросов.
- Широкая линейка опций для адаптации к условиям эксплуатации.
MTU 16V2000
- Превосходное соотношение мощности и расхода топлива.
- Высокая устойчивость к перегрузкам.
Perkins 4008TAG2
- Стабильная работа при переменных нагрузках.
- Простота управления и долговечность.
Стоимость и обслуживание
Стоимость дизельных электростанций мощностью 700 кВт зависит от производителя, комплектации и типа исполнения (открытый или контейнерный). Средняя цена начинается от 8-10 миллионов рублей.
Обслуживание:
Регулярная замена масла, фильтров и контроль системы охлаждения – ключевые аспекты для продления срока службы ДЭС.
Дизельные электростанции мощностью 700 кВт – это надежный источник энергии для самых разных задач. При выборе важно учитывать характеристики объекта, условия эксплуатации и репутацию производителя. Инвестирование в качественную ДЭС гарантирует стабильное энергоснабжение на долгие годы.