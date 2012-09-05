Дизельные электростанции (ДЭС) мощностью 700 кВт – это мощные агрегаты, предназначенные для обеспечения автономного или резервного электроснабжения. Их популярность обусловлена высокой надежностью, экономичностью и универсальностью использования. Такие дгу 700 квт востребованы в промышленности, строительстве, энергетике и даже в муниципальном секторе.

Основные характеристики ДЭС 700 кВт

Мощность:

ДЭС мощностью 700 кВт способны обеспечивать электричеством большие объекты: заводы, торговые центры, жилые кварталы или строительные площадки. Тип двигателя:

В установках используются мощные дизельные двигатели, которые обеспечивают долговечность и стабильную работу. Производители, такие как Cummins, Caterpillar, MTU или Perkins, предлагают двигатели для этого сегмента. Режим работы: Основной: Используется как основной источник электроэнергии.

Используется как основной источник электроэнергии. Резервный: Активируется в случае отключения основной сети.

Активируется в случае отключения основной сети. Пиковый: Покрывает дополнительные нагрузки в часы пик. Топливная экономичность:

Современные ДЭС 700 кВт оснащены системами оптимизации расхода топлива, что позволяет экономить дизель даже при интенсивной работе. Автономность:

Большой топливный бак обеспечивает длительное время работы без дозаправки, что особенно важно для удаленных объектов.

Преимущества дизельных электростанций 700 кВт

Высокая мощность:

Способность обеспечивать электричеством объекты с большими энергопотребностями. Надежность:

Дизельные двигатели рассчитаны на долгую эксплуатацию даже в сложных условиях. Мобильность:

Установки могут быть стационарными или в контейнерном исполнении, что позволяет использовать их на строительных объектах или в условиях сурового климата. Экономичность:

По сравнению с другими видами генераторов, ДЭС с мощностью 700 кВт имеют относительно низкую стоимость эксплуатации. Широкая сфера применения:

Такие электростанции подходят для разных задач – от временного электроснабжения до постоянного использования.

Применение ДЭС 700 кВт

Промышленные предприятия:

Заводы, фабрики и производственные цеха используют ДЭС для бесперебойной работы оборудования. Торговые и офисные центры:

Электростанции обеспечивают резервное питание для предотвращения потерь в случае аварийных отключений. Строительные объекты:

Поддерживают энергоснабжение оборудования и освещения на строительных площадках. Энергоснабжение удаленных районов:

Используются в местах без доступа к централизованным сетям. Коммунальные службы:

Обеспечивают энергоснабжение водозаборов, насосных станций и других объектов ЖКХ.

Технические особенности

Напряжение: 400/230 В для трехфазной сети.

400/230 В для трехфазной сети. Частота: 50 Гц (или 60 Гц для некоторых моделей).

50 Гц (или 60 Гц для некоторых моделей). Система управления: Оснащены автоматизированными панелями, позволяющими дистанционно контролировать работу.

Оснащены автоматизированными панелями, позволяющими дистанционно контролировать работу. Уровень шума: Контейнерные модели могут быть оснащены шумопоглощающими материалами.

Популярные модели ДЭС на 700 кВт

Cummins C700D5 Надежный и экономичный агрегат.

Простота обслуживания. Caterpillar C700 Высокий моторесурс и низкий уровень выбросов.

Широкая линейка опций для адаптации к условиям эксплуатации. MTU 16V2000 Превосходное соотношение мощности и расхода топлива.

Высокая устойчивость к перегрузкам. Perkins 4008TAG2 Стабильная работа при переменных нагрузках.

Простота управления и долговечность.

Стоимость и обслуживание

Стоимость дизельных электростанций мощностью 700 кВт зависит от производителя, комплектации и типа исполнения (открытый или контейнерный). Средняя цена начинается от 8-10 миллионов рублей.

Обслуживание:

Регулярная замена масла, фильтров и контроль системы охлаждения – ключевые аспекты для продления срока службы ДЭС.

Дизельные электростанции мощностью 700 кВт – это надежный источник энергии для самых разных задач. При выборе важно учитывать характеристики объекта, условия эксплуатации и репутацию производителя. Инвестирование в качественную ДЭС гарантирует стабильное энергоснабжение на долгие годы.