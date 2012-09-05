Бурный рост популярности дизельных двигателей объясняется внедрением новых технологий, которые обеспечивают высокие технические и экологические показатели. С развитием машиностроительной отрасли во многих европейских странах бензиновый двигатель отошел на второй план, как наименее экономичный и отличающийся невысокой мощностью.





Основные плюсы дизельного двигателя

Главным преимуществом двигателя является малый расход топлива, который оправдывает себя во время поездок на дальние расстояния. Другими немаловажными плюсами, в сравнении с главным конкурентом - бензиновым двигателем, считаются высокая мощность и практически 95 % коэффициент полезного действия.

Благодаря новейшим технологиям, конструкция дизельного двигателя отличается высокой прочностью. Она достигается за счет силы давления внутри мотора, которая в два раза выше, по сравнению с бензиновым двигателем.

Выделяется и такой положительный момент, как солярка в качестве топлива для дизельного двигателя. Во-первых, она значительно дешевле бензина. Во-вторых, менее пожароопасная, что снижает риск возгорания дизельного двигателя в несколько раз.

Дизельный двигатель может прослужить долгие годы без какого-либо ремонта. Процесс воспламенения топливно-воздушной смеси происходит по другой схеме, в отличие от бензинового двигателя, в котором зачастую слабыми местами выступают система зажигания и свечи.

Преимущества дизельного двигателя практически полностью перекрывают все его негативные факторы. С развитием технологий и улучшением качества обслуживания дизельных двигателей список существенных минусов постоянно сокращается. Но некоторые минусы данного типа двигателя, которые могут влиять на эффективность его работоспособности, необходимо знать.





Минусы дизельного двигателя

Самым существенным недостатком в работе дизельного двигателя считается его сложность при зимней эксплуатации и необходимость постоянного контроля за температурой окружающей среды. В сильные морозы, когда температура опускается ниже 30 градусов, топливо в двигателе переходит из жидкого состояния в желеобразную массу.

К другим минусам работы дизельного двигателя можно отнести:

зачастую небольшой объем двигателя;

высокую себестоимость агрегата;

необходимость в частой замене масла;

шум во время работы двигателя.

Наиболее сложным механизмом в конструкции дизельного двигателя является топливный насос высокого давления для обеспечения системы топливоподачи. При поломке данной детали двигателя может предстоять дорогостоящий и сложный ремонт, который под силу только профессионалам.

Источник: https://koneks-oil.ru/



