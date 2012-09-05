Наиболее уязвимой и дорогой частью каждой современной модификации смартфона по-праву считается дисплей. Частично это обусловлено увеличением в разы размеров таких экранов. Производители идут на такой шаг с целью удовлетворения растущего спроса потребителей к большим, функциональным дисплеям. На таких экранах уже возможно открытие различных приложений, редактирование документов, запуск онлайн-игр или же общение в соцсетях. При этом комфорт для глаз при восприятии информации полностью гарантирован. Любая модификация дисплея современных гаджетов отличается насыщенными и яркими цветами, низкими показателями энергопотребления, минимальной толщиной, а также многими другими важными функциями.

Однако тонкие экраны больших размеров подвержены частым поломкам, особенно при намокании, сжимании или же падении. Также на них пагубно действуют механические нагрузки. Если к примеру владелец положит смартфон в один из задних карманов своих джинсов, а затем резко сядет на стул или же прыгнет на диван, дисплей легко может разбиться. А поломка дисплея может привести к полному отказу устройства. Поэтому возникает необходимость приобретения нового экрана и замены старого. Склад Запчастей занимается реализацией подобных деталей к разным модификациям гаджетов. У нас желающие смогут приобрести только оригинальные дисплей для любых марок смартфонов.

При этом любой экран смартфона из Zstock.ru является оригинальным, ничего не имеющим общего с дешевыми подделками, ломающимися сразу же после установки. Если ваше устройство сломалось, необходимо заранее задуматься, что будет для вас более выгодным - приобретение новой модели или же ремонт старой. Ведь стоимость таких действий сильно отличается. Заказывая у нас телефонные дисплеи, вы сумеете избежать лишних расходов. Ведь покупка нового смартфона обойдется вам в разы дороже. В нашем виртуальном магазине представлен огромнейший выбор доступных по стоимости запчастей для разных модификаций гаджетов. Наши матрицы отличаются не только по виду, но и по размерам. Выбирать их следует в соответствии с модификацией вашего устройства. Кроме этого мы предлагаем некоторые дисплеи с модулями, в которые входя тачскрины, что позволяет осуществить замену экрана надежнее и удобнее.