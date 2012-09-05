Дисковые тормоза имели некоторое применение как в колесных, так и в центральных тормозах. Ввиду того, что они позволяют значительно уменьшить свешивание за подшипником, их стали применять для центральных тормозов.

Дисковый центральный тормоз, изготовляемый американской Cabee Company. С обеих сторон диска прижимаются колодки секторного вида, имеющие обшивку. Диск снабжен приспособлением для охлаждения. Обе колодки подвешены посредством серьги или на траверсе рамы или на кронштейне трансмиссии. Одна колодка сидит на пальце, выступающем из серьги, тогда как другая установлена на кривошипе с малым радиусом, имеющим опору в серьге. На конец кривошипа одет рычаг, пользуясь которым можно зажать барабан между колодками. Вторая пара колодок для увеличения мощности тормоза может быть установлена на противоположной стороне. Если вы ищете качественные автозапчасти, загляните в интернет-магазин Формула. здесь представлен широкий ассортимент комплектующих по самым выгодным ценам.

Два тормоза, действующие на ту же поверхность. Всегда считалось недостатком обыкновенного тормоза с двумя колодками (по сравнению с ленточным тормозом), что, в целях предупреждения прихватывания и дрожания, поверхность, покрываемая обшивкой, должна быть не больше располагаемой поверхности барабана. Предполагая, что давление распределяется равномерно, тормоз с одной обшивкой естественно даст тем более долгий срок службы, чем больше его поверхности трения.

Эта проблема получила должное рассмотрение со стороны инженеров, и одним из результатов было производство тормозов, в которых как рабочие, так и добавочные колодки помещены на тех же самых барабанах и обе занимают полную ширину барабанов.

Двойной тормоз с четырьмя одинаковых размеров колодками на каждом барабане, причем одна пара составляет рабочий, а другая дополнительный тормоз, долгое время изготовлялся для грузовых автомобилей о-вом Timken . Четыре колодки покрывают почти всю внутреннюю цилиндрическую поверхность барабана, отчего последняя хорошо используется. Преимуществом этой конструкции является то обстоятельство, что благодаря малому углу охвата обшивки износ ее происходит сравнительно равномерно.