Недостаток подходящего для изготовления колес леса побудил завод автомобильных шин Michelin во Франции сконструировать около 1925 г. такое колесо, у которого вместо спиц был сплошной стальной диск, соединенный с ободом. В целях получения высокой степени прочности наравне с легкостью боковой стенки необходимо было уменьшить толщину стенки диска от фланца ступицы к ободу, и в первое время у дисковых колес Michelin диск обтачивался на токарном станке. В Англии эти колеса стали изготовляться на заводе Budd Wheel Comp., причем там было сконструировано особое оборудование для придания конусности дискам посредством прокатки.

У дисковых колес Budd—Michelin диск присоединен к фланцу ступицы посредством четырех, шести или восьми специальных болтов, причем восемь болтов требуется в данном случае лить для колес тяжелых грузовых автомобилей. При этом болты укрепляются во фланце ступицы неподвижно, и было признано нежелательным, чтобы диск лежал непосредственно на стержнях болтов, а потому у его отверстий снимается сферическая фаска, в которую входит гайка, навинчиваемая на болт. Гайка изготовляется из бронзы и имеет сферическую поверхность, центрирующую диск. Таким образом, все действующие между диском и болтами силы воспринимаются бронзовыми гайками, а достаточная упругость стального диска обеспечивает хороший замок для гайки.

В зависимости от того, с какой стороны находится колесо, применяется правая или левая резьба, что в свою очередь предохраняет гайки от отвинчивания. Шпильки входят в отверстие диска со значительным зазором, что облегчает снятие и смену колес. Диск имеет борт и крепится заклепками к ободу. Обода колес, и изготовлявшиеся первоначально французскими заводами, были бортового типа, тогда как колеса, изготовляемые в Англии, были обода со съемным кольцом, что требовало покрышек безбортового типа.