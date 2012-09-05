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Среди отличительных характеристик литых дисков необходимо выделить полное их соответствие условиям, которыми отличаются наши дороги. Они находятся в выигрыше перед аналогами своим внешним видом, весом, а также доступной стоимостью. Литые диски способны самоочищаться под воздействием инерционных сил. А благодаря облегченному весу подобных изделий, снижается нагрузка непосредственно на подвеску, что в конечном итоге улучшает показатели управляемости авто. Для таких дисков не нужны колпаки, часто слетающиеся и теряющиеся на дорогах. Конструктивно они имеют разноплановые формы, благодаря которым машина приобретает оригинальный дизайн.