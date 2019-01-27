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Диски Мерседес: особенности и преимущества
18 Сентября 2019

Если вы в своем распоряжении имеете Mercedes, то наверняка вам хорошо известны все преимущества автомобиля. Безусловно, преимуществ Мерседес имеет намного больше чем недостатков. Но, несмотря на это многие стараются придать своему автомобили еще большей неповторимости, роскоши, сделать его еще более надежным и безопасным в эксплуатации.

Все это удается получить, если заказать услугу тюнинг Mercedes недорого. Отметим, что при выполнении тюнинга мастерами полностью учитываются все пожелания и требования владельца. Тюнинг может выполняться с целью внесения изменений всего транспорта или только отдельных его элементов. Сегодня предлагаются различные варианты, но чаще всего владельцы Mercedes заказывают:

  • Тюнинг трансмиссии. Если будет увеличена пиковая мощность, то гарантировано удается получить еще больше удовольствия во время управления транспортом на предельных скоростях. При выполнении работ мастерами четко соблюдаются требования и ваши пожелания.
  • Тюнинг тормозов. Удобство и максимальная безопасность во время управления автомобилем во время быстрой езды можно обеспечивать при условии грамотно распределенной нагрузки на тормозную систему. Воспользовавшись услугой тюнинга, мастера помогут снизить холостой ход педали тормоза, улучшить работу иных систем, что положительно отразится на эффективности функционирования тормозной системы в целом.

  • Тюнинг двигателя. Если вы считаете, что мощности двигателя не достаточно или если замечено увеличение расхода топлива, отличным решением станет провести тюнинг. Это позволит не только снизить уровень шума двигателя во время работы, но и уменьшить токсичность, снизить расход.
  • Тюнинг салона. Здесь вам опытные мастера готовы предложить решения, которые позволяет изменить салон автомобиля до неузнаваемости. Подразумевается не только замена сидений или установка дополнительных приспособлений и аксессуаров, но и полная перетяжка салона с использованием выбранных заказчиком материалов.

Кроме этого вне зависимости от того какой вид тюнинга вами выбран, специалисты обязательно предложат установить новые диски Мерседес, наличие которых позволит придать автомобилю большей выразительности, но а главное надежности во время движения. Поэтому если вы желаете изменить внешний вид автомобиля, повысить его технические характеристики обращайтесь к опытным специалистам, которые проконсультируют и, исходя из пожеланий, выполнят тюнинг вашего Mercedes.


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