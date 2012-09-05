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Диомаш Инжиниринг
3 Февраля 2019

Более двух десятилетий Диомаш Инжиниринг, которое является акционерным обществом, занимается поставками металлообрабатывающего импортного оборудования, а также инжиниринговых сервисов на отечественный рынок. Профессиональная команда компании обладает огромным опытом работы с ведущим европейским брендом, выпускающим металлообрабатывающее оборудование - EMCO group. Это австрийский концерн, продукция которого особо востребована в металлообрабатывающей отрасли. Прямые партнерские контакты с концерном, позволяет нашей компании получать оборудование по наиболее оптимальной для российского потребителя стоимости.

Диомаш diomash.ru предоставляет полный комплекс услуг по поставкам инновационных технологий или же оборудования. Прежде всего высококвалифицированные специалисты акционерного общества тщательно анализируют задачи и потребности заказчика. После этого разрабатывают и предлагаются комплексные решения, в том числе подбор подходящего оборудования вместе с оптимальной производственной технологией. Чаще всего заказчикам требуются и инжиниринговые услуги. Специалисты Диомаш прорабатывают чертежи деталей, выбирая при этом подходящее для их изготовления оборудование. Затем разрабатывают технологию обработки, определяя подходящий режущий инструмент вместе со вспомогательной оснасткой. В случае необходимости происходит проектирование и дальнейшее изготовление специальной оснастки, разрабатываются специальные управляющие программные продукты для станков, а детали запускаются в производство.

Результаты выполнения работ являются полной ответственностью команды Диомаш. Кроме этого желающие сумеют получить здесь инженерно-консультационные сервисы проектно-конструкторного или же расчетно-аналитического характера в сфере организации производственных процессов и эксплуатации оборудования промышленного назначения. Также акционерное общество занимается таможенным оформлением и оперативной доставкой заказанного оборудования. При транспортировке все риски являются застрахованными. Высококвалифицированные сервисные инженеры компании занимаются пуском станков, наладкой по изготовлению требуемых деталей, а также обучением специалистов заказчика. Каждый из таких инженеров ежегодно дважды проходят специальный квалификационный курс на заводе-изготовителе австрийского концерна.

Диомаш также занимается гарантийным ремонтом металлообрабатывающего оборудования и поставками оригинальных запчастей прямо от производителя. Все перечисленные процедуры выполняются в минимальные сроки. У компании имеется собственное складское хозяйство, в котором хранятся быстро изнашиваемые запчасти. На протяжении всего эксплуатационного срока оборудования Диомаш выполняет постгарантийное сервисное обслуживание.

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