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ДИН 933 и ГОСТ 7798-70: Болты с Полной Резьбой
19 Марта 2025
Теги: ДИН 933

Болты стандарта дин 933 гост (аналог ГОСТ 7798-70) представляют собой крепежные изделия с шестигранной головкой и полной резьбой по всей длине стержня. Они широко применяются в машиностроении, строительстве, сборке металлоконструкций и других отраслях, где требуются прочные и надежные соединения.

Основные характеристики DIN 933

1. Конструкция

Болт DIN 933 имеет следующие конструктивные особенности:

  • Шестигранная головка — обеспечивает удобство монтажа с помощью гаечного ключа.
  • Полная метрическая резьба — способствует прочному соединению без необходимости дополнительной нарезки резьбы в соединяемых деталях.
  • Цилиндрический стержень — выполнен из различных материалов с разными классами прочности.

2. Материалы и классы прочности

Болты DIN 933 производятся из различных материалов в зависимости от требуемых характеристик прочности и устойчивости к коррозии:

  • Углеродистая сталь (классы прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.9).
  • Нержавеющая сталь (марки A2, A4) – используется в агрессивных средах и при контакте с влагой.
  • Латунь и медь – применяются в электротехнических соединениях и в средах, требующих антикоррозийных свойств.

Класс прочности обозначает соотношение предела текучести к временной прочности. Например, 8.8 означает:

  • Временная прочность – 800 МПа,
  • Предел текучести – 640 МПа.

3. Диапазон размеров

Если вы решили купить болт 933​, учтите, что они изготавливаются в размерах от M1 до M64, где M – это метрическая резьба, а число указывает на диаметр резьбы в миллиметрах.

Примеры популярных размеров:

  • М6, М8, М10, М12, М16, М20 – наиболее востребованные в строительстве и машиностроении.
  • M24, M30, M36, M42 – применяются в тяжелом машиностроении и мостостроении.

4. Покрытия и защита от коррозии

Для увеличения срока службы болтов используются различные защитные покрытия:

  • Оцинковка (белый, желтый, черный цинк) – защита от коррозии в умеренной среде.
  • Горячее цинкование – повышенная коррозионная стойкость, подходит для наружных конструкций.
  • Оксидирование (чернение) – дополнительная защита и декоративное покрытие.
  • Гальваническое покрытие – применяется для увеличения срока службы изделия.

Сравнение DIN 933 и ГОСТ 7798-70

Хотя DIN 933 и ГОСТ 7798-70 являются аналогами, у них есть некоторые различия:

Параметр DIN 933 ГОСТ 7798-70
Тип резьбы Полная резьба Частичная резьба (обычно)
Диапазон размеров M1 – M64 M1 – M48
Класс точности A, B В основном B
Стандартный материал Сталь, нержавеющая сталь, латунь Углеродистая сталь
Применяемость Международный стандарт Применяется в России и СНГ

Если важна именно полная резьба, то у ГОСТ 7798-70 следует выбирать соответствующий вариант или использовать ГОСТ 15589-70, который более соответствует DIN 933.

Вес болта M10

Так, вес болта м10 напрямую зависит от его длины и материала. Приведем ориентировочные массы стального болта M10 (класс прочности 8.8):

Длина (мм) Вес (кг)
20 0,022
30 0,031
40 0,040
50 0,049
60 0,057
80 0,076
100 0,095

Для точного расчета веса можно использовать формулу:

M=V×ρM = V \times \rhoM=V×ρ

Где:

  • V – объем болта,
  • ρ – плотность материала (например, для стали 7850 кг/м³).

Если необходимо узнать вес болтов других размеров, лучше воспользоваться специальными таблицами или калькуляторами массы крепежа.

Преимущества DIN 933 перед другими стандартами

✅ Полная резьба по всей длине – универсальное применение.
✅ Большой выбор материалов и покрытий.
✅ Международный стандарт – подходит для использования в разных странах.
✅ Высокая прочность (до 12.9) – выдерживает значительные нагрузки.

Применение болтов DIN 933

Болты DIN 933 применяются в самых разных сферах:

  • Машиностроение – крепление узлов и деталей.
  • Строительство – соединение металлических конструкций, кровельные работы.
  • Энергетика – крепеж электротехнических устройств и опор.
  • Автомобилестроение – крепление двигателей, рам и подвески.
  • Станкостроение – сборка механизмов и узлов.

Болты стандарта DIN 933 (ГОСТ 7798-70) – это надежные крепежные изделия, отличающиеся универсальностью и высокой прочностью. Благодаря полной резьбе, их удобно использовать в различных конструкциях, а широкий выбор материалов и защитных покрытий делает их применимыми в самых сложных условиях эксплуатации.

При выборе болта важно учитывать класс прочности, материал, тип покрытия и длину, чтобы обеспечить надежное соединение в конкретных условиях.

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