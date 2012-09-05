Болты стандарта дин 933 гост (аналог ГОСТ 7798-70) представляют собой крепежные изделия с шестигранной головкой и полной резьбой по всей длине стержня. Они широко применяются в машиностроении, строительстве, сборке металлоконструкций и других отраслях, где требуются прочные и надежные соединения.
Основные характеристики DIN 933
1. Конструкция
Болт DIN 933 имеет следующие конструктивные особенности:
- Шестигранная головка — обеспечивает удобство монтажа с помощью гаечного ключа.
- Полная метрическая резьба — способствует прочному соединению без необходимости дополнительной нарезки резьбы в соединяемых деталях.
- Цилиндрический стержень — выполнен из различных материалов с разными классами прочности.
2. Материалы и классы прочности
Болты DIN 933 производятся из различных материалов в зависимости от требуемых характеристик прочности и устойчивости к коррозии:
- Углеродистая сталь (классы прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.9).
- Нержавеющая сталь (марки A2, A4) – используется в агрессивных средах и при контакте с влагой.
- Латунь и медь – применяются в электротехнических соединениях и в средах, требующих антикоррозийных свойств.
Класс прочности обозначает соотношение предела текучести к временной прочности. Например, 8.8 означает:
- Временная прочность – 800 МПа,
- Предел текучести – 640 МПа.
3. Диапазон размеров
Если вы решили купить болт 933, учтите, что они изготавливаются в размерах от M1 до M64, где M – это метрическая резьба, а число указывает на диаметр резьбы в миллиметрах.
Примеры популярных размеров:
- М6, М8, М10, М12, М16, М20 – наиболее востребованные в строительстве и машиностроении.
- M24, M30, M36, M42 – применяются в тяжелом машиностроении и мостостроении.
4. Покрытия и защита от коррозии
Для увеличения срока службы болтов используются различные защитные покрытия:
- Оцинковка (белый, желтый, черный цинк) – защита от коррозии в умеренной среде.
- Горячее цинкование – повышенная коррозионная стойкость, подходит для наружных конструкций.
- Оксидирование (чернение) – дополнительная защита и декоративное покрытие.
- Гальваническое покрытие – применяется для увеличения срока службы изделия.
Сравнение DIN 933 и ГОСТ 7798-70
Хотя DIN 933 и ГОСТ 7798-70 являются аналогами, у них есть некоторые различия:
|Параметр
|DIN 933
|ГОСТ 7798-70
|Тип резьбы
|Полная резьба
|Частичная резьба (обычно)
|Диапазон размеров
|M1 – M64
|M1 – M48
|Класс точности
|A, B
|В основном B
|Стандартный материал
|Сталь, нержавеющая сталь, латунь
|Углеродистая сталь
|Применяемость
|Международный стандарт
|Применяется в России и СНГ
Если важна именно полная резьба, то у ГОСТ 7798-70 следует выбирать соответствующий вариант или использовать ГОСТ 15589-70, который более соответствует DIN 933.
Вес болта M10
Так, вес болта м10 напрямую зависит от его длины и материала. Приведем ориентировочные массы стального болта M10 (класс прочности 8.8):
|Длина (мм)
|Вес (кг)
|20
|0,022
|30
|0,031
|40
|0,040
|50
|0,049
|60
|0,057
|80
|0,076
|100
|0,095
Для точного расчета веса можно использовать формулу:
M=V×ρM = V \times \rhoM=V×ρ
Где:
- V – объем болта,
- ρ – плотность материала (например, для стали 7850 кг/м³).
Если необходимо узнать вес болтов других размеров, лучше воспользоваться специальными таблицами или калькуляторами массы крепежа.
Преимущества DIN 933 перед другими стандартами
✅ Полная резьба по всей длине – универсальное применение.
✅ Большой выбор материалов и покрытий.
✅ Международный стандарт – подходит для использования в разных странах.
✅ Высокая прочность (до 12.9) – выдерживает значительные нагрузки.
Применение болтов DIN 933
Болты DIN 933 применяются в самых разных сферах:
- Машиностроение – крепление узлов и деталей.
- Строительство – соединение металлических конструкций, кровельные работы.
- Энергетика – крепеж электротехнических устройств и опор.
- Автомобилестроение – крепление двигателей, рам и подвески.
- Станкостроение – сборка механизмов и узлов.
Болты стандарта DIN 933 (ГОСТ 7798-70) – это надежные крепежные изделия, отличающиеся универсальностью и высокой прочностью. Благодаря полной резьбе, их удобно использовать в различных конструкциях, а широкий выбор материалов и защитных покрытий делает их применимыми в самых сложных условиях эксплуатации.
При выборе болта важно учитывать класс прочности, материал, тип покрытия и длину, чтобы обеспечить надежное соединение в конкретных условиях.