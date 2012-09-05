Болты стандарта дин 933 гост (аналог ГОСТ 7798-70) представляют собой крепежные изделия с шестигранной головкой и полной резьбой по всей длине стержня. Они широко применяются в машиностроении, строительстве, сборке металлоконструкций и других отраслях, где требуются прочные и надежные соединения.

Основные характеристики DIN 933

1. Конструкция

Болт DIN 933 имеет следующие конструктивные особенности:

Шестигранная головка — обеспечивает удобство монтажа с помощью гаечного ключа.

— обеспечивает удобство монтажа с помощью гаечного ключа. Полная метрическая резьба — способствует прочному соединению без необходимости дополнительной нарезки резьбы в соединяемых деталях.

— способствует прочному соединению без необходимости дополнительной нарезки резьбы в соединяемых деталях. Цилиндрический стержень — выполнен из различных материалов с разными классами прочности.

2. Материалы и классы прочности

Болты DIN 933 производятся из различных материалов в зависимости от требуемых характеристик прочности и устойчивости к коррозии:

Углеродистая сталь (классы прочности 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 ).

(классы прочности ). Нержавеющая сталь (марки A2, A4 ) – используется в агрессивных средах и при контакте с влагой.

(марки ) – используется в агрессивных средах и при контакте с влагой. Латунь и медь – применяются в электротехнических соединениях и в средах, требующих антикоррозийных свойств.

Класс прочности обозначает соотношение предела текучести к временной прочности. Например, 8.8 означает:

Временная прочность – 800 МПа,

Предел текучести – 640 МПа.

3. Диапазон размеров

Если вы решили купить болт 933​, учтите, что они изготавливаются в размерах от M1 до M64, где M – это метрическая резьба, а число указывает на диаметр резьбы в миллиметрах.

Примеры популярных размеров:

М6, М8, М10, М12, М16, М20 – наиболее востребованные в строительстве и машиностроении.

– наиболее востребованные в строительстве и машиностроении. M24, M30, M36, M42 – применяются в тяжелом машиностроении и мостостроении.

4. Покрытия и защита от коррозии

Для увеличения срока службы болтов используются различные защитные покрытия:

Оцинковка (белый, желтый, черный цинк) – защита от коррозии в умеренной среде.

– защита от коррозии в умеренной среде. Горячее цинкование – повышенная коррозионная стойкость, подходит для наружных конструкций.

– повышенная коррозионная стойкость, подходит для наружных конструкций. Оксидирование (чернение) – дополнительная защита и декоративное покрытие.

– дополнительная защита и декоративное покрытие. Гальваническое покрытие – применяется для увеличения срока службы изделия.

Сравнение DIN 933 и ГОСТ 7798-70

Хотя DIN 933 и ГОСТ 7798-70 являются аналогами, у них есть некоторые различия:

Параметр DIN 933 ГОСТ 7798-70 Тип резьбы Полная резьба Частичная резьба (обычно) Диапазон размеров M1 – M64 M1 – M48 Класс точности A, B В основном B Стандартный материал Сталь, нержавеющая сталь, латунь Углеродистая сталь Применяемость Международный стандарт Применяется в России и СНГ

Если важна именно полная резьба, то у ГОСТ 7798-70 следует выбирать соответствующий вариант или использовать ГОСТ 15589-70, который более соответствует DIN 933.

Вес болта M10

Так, вес болта м10 напрямую зависит от его длины и материала. Приведем ориентировочные массы стального болта M10 (класс прочности 8.8):

Длина (мм) Вес (кг) 20 0,022 30 0,031 40 0,040 50 0,049 60 0,057 80 0,076 100 0,095

Для точного расчета веса можно использовать формулу:

M=V×ρM = V \times \rhoM=V×ρ

Где:

V – объем болта,

– объем болта, ρ – плотность материала (например, для стали 7850 кг/м³).

Если необходимо узнать вес болтов других размеров, лучше воспользоваться специальными таблицами или калькуляторами массы крепежа.

Преимущества DIN 933 перед другими стандартами

✅ Полная резьба по всей длине – универсальное применение.

✅ Большой выбор материалов и покрытий.

✅ Международный стандарт – подходит для использования в разных странах.

✅ Высокая прочность (до 12.9) – выдерживает значительные нагрузки.

Применение болтов DIN 933

Болты DIN 933 применяются в самых разных сферах:

Машиностроение – крепление узлов и деталей.

– крепление узлов и деталей. Строительство – соединение металлических конструкций, кровельные работы.

– соединение металлических конструкций, кровельные работы. Энергетика – крепеж электротехнических устройств и опор.

– крепеж электротехнических устройств и опор. Автомобилестроение – крепление двигателей, рам и подвески.

– крепление двигателей, рам и подвески. Станкостроение – сборка механизмов и узлов.

Болты стандарта DIN 933 (ГОСТ 7798-70) – это надежные крепежные изделия, отличающиеся универсальностью и высокой прочностью. Благодаря полной резьбе, их удобно использовать в различных конструкциях, а широкий выбор материалов и защитных покрытий делает их применимыми в самых сложных условиях эксплуатации.

При выборе болта важно учитывать класс прочности, материал, тип покрытия и длину, чтобы обеспечить надежное соединение в конкретных условиях.