Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Дилерские станции




Дилерские станции
22 Сентября 2017
Теги: авто

Дилерские станции — это торгово-обслуживающие предприятия, занятые торговлей новыми и подержанными автомобилями, выполнением гарантийных ремонтов и послегарантийного обслуживания и ремонта. В США насчитывается около 70 тыс. дилерских станций по обслуживанию и продаже автомобилей с общим числом работающих по найму 730—740 тыс. чел.

В стране имеется относительно небольшое число (11,6/о) дилерских станций, занятых продажей и обслуживанием только грузовых автомобилей. Примерно 39% дилеров продают и обслуживают легковые и грузовые автомобили. Однако число дилерских станций,- занимающихся грузовыми автомобилями, сокращается. С 1963 по 1972 г. число дилерских станций, обслуживающих грузовые и легковые автомобили, сократилось с 25,4 до 22 3 тыс., а только грузовые — с 7,2 до 6,6 тыс. Примерно 53/о всех дилерских станций с 700 тыс. рабочих и служащих связаны торговыми соглашениями с предприятиями автомобильной промышленности и зависят от них в финансовом и организационном отношениях. Ищете оборудование для очистки грунтовых вод? Насосы 1ГРТ понадобятся в таком случае. В компании НПО ВОК помогут с выбором подходящего оборудования, а также предоставят техническую консультацию и дальнейшее сервисное обслуживание.

 Согласно получаемой от промышленности так называемой привилегии дилер приобретает у компании автомобили по оптовой цене и продает их с наценкой 17—25%. В пределах этой наценки дилер расходует средства на функционирование предприятия, рекламу и продажу автомобилей, создает склад деталей, представляет компании отчеты. Техническое обслуживание и ремонт в таких дилерских станциях проводится по нормам, разработанным автомобильной фирмой, с которой дилер работает.
.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Мероприятия по улучшению ремон... - . (+21)
Эвис-Моторс - . (+43)
Дорожное строительство... - . (+32)
Автосервис Oiler - . (+39)
Дорожные и климатические услов... - . (+35)
Система снабжения автопредприя... - . (+33)
Порядок и методы подготовки пе... - . (+45)
Подготовка автомобильных механ... - . (+46)
Обзор Hyundai i30 Active diese... - . (+64)
Основные классификации моторны... - . (+92)
Специализированные предприятия... - . (+61)
Европейские автомобили... - . (+96)
Средний годовой пробег автобус... - . (+59)
Отрицательный минимум... - . (+80)
Возраст автомобильного парка... - . (+75)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке