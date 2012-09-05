Дилерские станции — это торгово-обслуживающие предприятия, занятые торговлей новыми и подержанными автомобилями, выполнением гарантийных ремонтов и послегарантийного обслуживания и ремонта. В США насчитывается около 70 тыс. дилерских станций по обслуживанию и продаже автомобилей с общим числом работающих по найму 730—740 тыс. чел.

В стране имеется относительно небольшое число (11,6/о) дилерских станций, занятых продажей и обслуживанием только грузовых автомобилей. Примерно 39% дилеров продают и обслуживают легковые и грузовые автомобили. Однако число дилерских станций,- занимающихся грузовыми автомобилями, сокращается. С 1963 по 1972 г. число дилерских станций, обслуживающих грузовые и легковые автомобили, сократилось с 25,4 до 22 3 тыс., а только грузовые — с 7,2 до 6,6 тыс. Примерно 53/о всех дилерских станций с 700 тыс. рабочих и служащих связаны торговыми соглашениями с предприятиями автомобильной промышленности и зависят от них в финансовом и организационном отношениях. Ищете оборудование для очистки грунтовых вод? Насосы 1ГРТ понадобятся в таком случае. В компании НПО ВОК помогут с выбором подходящего оборудования, а также предоставят техническую консультацию и дальнейшее сервисное обслуживание.

Согласно получаемой от промышленности так называемой привилегии дилер приобретает у компании автомобили по оптовой цене и продает их с наценкой 17—25%. В пределах этой наценки дилер расходует средства на функционирование предприятия, рекламу и продажу автомобилей, создает склад деталей, представляет компании отчеты. Техническое обслуживание и ремонт в таких дилерских станциях проводится по нормам, разработанным автомобильной фирмой, с которой дилер работает.