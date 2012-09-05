За последние годы доход дилеров до уплаты налогов сократился с 2,1 до 1,8% от выручки. Доход после уплаты налогов составляет 10—11% от капиталовложений, что, по мнению американских экономистов, недостаточно для привлечения капиталов в данную отрасль. Для многих дилерских станций форсированная продажа новых автомобилей, сравниваемая с автомобильными гонками, является убыточной, что толкает дилера искать и находить пути компенсации этой деятельности в ремонте, продаже подержанных автомобилей и т. д.

Характерным примером является изменение гарантийных сроков автомобильными фирмами в 1962 - 1968 гг., позволившее им поддерживать и увеличивать продажу новых автомобилей на рынке, но не обеспеченное реальными мероприятиями в сфере эксплуатации. В результате дилеры поставлены в положение, когда выполнять заводские гарантии им невыгодно:

1) цены, установленные на «предпродажное обслуживание» на 20—40 долл, меньше фактических затрат;

2) дилерская наценка на оптовую цену запасных частей при обычном обслуживании составляет 42%, а на те же детали при гарантийном ремонте только 25%;

3) нормы времени на ремонт в течение гарантийного периода ниже, чем при обычном ремонте. Поэтому на рабочей силе дилер теряет примерно 30%• Так, замена тормозных накладок при гарантийном ремонте стоит 35 долл., а послегарантийном — 50 долл; замена водяного насоса — 7 и 8,5 долл.; прокладка головки блока 24,5 и 35 долл;

4) частые отказы промышленности оплачивать уже выполненный гарантийный ремонт.