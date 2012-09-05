Крона-Авто является официальным дилерским центром модельного ряда
ŠKODA в Брянске. Здесь представлено широчайшее разнообразие
модификаций и комплектаций данной марки. Желающие могут записаться на
тест-драйв. Услуга является абсолютно бесплатной. Благодаря ей любой
автолюбитель сумеет оценить по-достоинству мощь каждой модели чешского
автопрома. Кроме этого можно проверить соответствие выбранной модели к
суровому российскому климату. С техническими спецификациями и
дополнительными функциями или же возможностями автомобилей Шкода вы
можете ознакомиться с помощью высококвалифицированных специалистов
дилерского центра.
Приобретая шкода 2019 года у официального дилера, автолюбители
получают ряд преимуществ. Здесь можно выбрать подходящую модификацию
чешского бренда по разным критериям. Ценовая политика чешского
автоконцерна складывается с учетом степени защищенности, уровня
комфорта, а также класса выбранного авто. Базовую комплектацию Шкода
выбирают те водители, которые не нуждаются в двухсезонном
климат-контроле Climatronic или же датчике, показывающем износ колодок.
Базовая комплектация подразумевает наличие ABS - антиблокировочной
системы тормозов, электросистему курсовой устойчивости, подвески для
плохого дорожного полотна, бортового компьютера, электромеханического
усилителя руля и фронтальных подушек безопасности на первых передних
сиденьях.
В дилерском центре представлены модели SUPERB, Кодиак, Октавия и новый шкода рапид. Дополнительные опции повышают стоимость авто. Расширенная
комплектация подразумевает наличие боковых подушек безопасности,
внутрисалонного зеркала заднего вида и с системой автоматического
затемнения, а также противоугонной сигнализации, автономной сирены,
крена и датчика объема. Комплектация может меняться, поэтому лучше
воспользоваться услугами специалистов Крона-Авто и получить
исчерпывающую информацию о конкретной модели, которая вас интересует.
Дилерский центр предлагает skoda octavia купить в Брянске. Это
абсолютно новая модель, вышедшая в продажу в текущем году. Октавия
отличается впечатляющим дизайнерским исполнением, премиальным качеством
комфорта, а также несравненным интерьером. Такое авто идеальной подойдет
деловым людям, спешившим на бизнес-встречу. Оно легко преодолеет
напряженный автомобильный трафик и поможет добраться до места без
опозданий. Системы автоматического отключения движка, а также помощи на
старте помогают автовладельцам экономить немало топлива. Также
минимизируется количество выхлопных токсических газов.