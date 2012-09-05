Крона-Авто является официальным дилерским центром модельного ряда ŠKODA в Брянске. Здесь представлено широчайшее разнообразие модификаций и комплектаций данной марки. Желающие могут записаться на тест-драйв. Услуга является абсолютно бесплатной. Благодаря ей любой автолюбитель сумеет оценить по-достоинству мощь каждой модели чешского автопрома. Кроме этого можно проверить соответствие выбранной модели к суровому российскому климату. С техническими спецификациями и дополнительными функциями или же возможностями автомобилей Шкода вы можете ознакомиться с помощью высококвалифицированных специалистов дилерского центра.



Приобретая шкода 2019 года у официального дилера, автолюбители получают ряд преимуществ. Здесь можно выбрать подходящую модификацию чешского бренда по разным критериям. Ценовая политика чешского автоконцерна складывается с учетом степени защищенности, уровня комфорта, а также класса выбранного авто. Базовую комплектацию Шкода выбирают те водители, которые не нуждаются в двухсезонном климат-контроле Climatronic или же датчике, показывающем износ колодок. Базовая комплектация подразумевает наличие ABS - антиблокировочной системы тормозов, электросистему курсовой устойчивости, подвески для плохого дорожного полотна, бортового компьютера, электромеханического усилителя руля и фронтальных подушек безопасности на первых передних сиденьях.



В дилерском центре представлены модели SUPERB, Кодиак, Октавия и новый шкода рапид. Дополнительные опции повышают стоимость авто. Расширенная комплектация подразумевает наличие боковых подушек безопасности, внутрисалонного зеркала заднего вида и с системой автоматического затемнения, а также противоугонной сигнализации, автономной сирены, крена и датчика объема. Комплектация может меняться, поэтому лучше воспользоваться услугами специалистов Крона-Авто и получить исчерпывающую информацию о конкретной модели, которая вас интересует.



Дилерский центр предлагает skoda octavia купить в Брянске. Это абсолютно новая модель, вышедшая в продажу в текущем году. Октавия отличается впечатляющим дизайнерским исполнением, премиальным качеством комфорта, а также несравненным интерьером. Такое авто идеальной подойдет деловым людям, спешившим на бизнес-встречу. Оно легко преодолеет напряженный автомобильный трафик и поможет добраться до места без опозданий. Системы автоматического отключения движка, а также помощи на старте помогают автовладельцам экономить немало топлива. Также минимизируется количество выхлопных токсических газов.

