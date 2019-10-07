Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Дилер Ленд Ровер




Дилер Ленд Ровер
28 Февраля 2020
Теги: авто

Выгода приобретения Ленд Ровера у компании, имеющей официальные дилерские полномочия - очевидна. Здесь покупатели смогут воспользоваться выгодными бонусами и скидками, а также кредитами с пониженными ставками. Для этого дилер Land Rover https://landrover-kuntsevo.ru/ предлагает потенциальным покупателям специальную программу, разработанную финансовой службой производителя. Каждому покупателю автосалона передается Сервисная книжка в электронном формате. Также клиенты смогут воспользоваться подтвержденной и полной историей обслуживания, которая увеличивает стоимость авто в случае перепродажи.

Дилер предлагает доступ к любым привилегиям Ленд Ровер. Также покупатели смогут воспользоваться скидками в бутиках и гостиницах партнеров, приглашениями на мероприятия и даже сертификатом на обучение, выданном школой водительского мастерства. Предусмотрены автосалоном и другие льготы. Каждый клиент официального дилера получает расширенную гарантию. Она подразумевает бесплатное гарантийное обслуживание в любом российском дилерском центре. Все представленные в продаже модификации Ленд Ровер находятся в великолепном состоянии. С использованием диагностического и ремонтного оборудования, соответствующего стандартам производителя, механики дилерского центра выполняют сложнейшие манипуляции и тщательно следят за состоянием автотранспортных средств.

ТЦ Кунцево является официальным дилером Ленд Ровера в столице. Равных у моделей этого бренда нет, особенно по показателям внедорожных свойств. На таком авто вы легко проберетесь там, где конкурирующие по классу модели застрянут. Хотя каждая модификация данной марки по-прежнему относится к премиальному классу автотранспортных средств. На них невозможно не обратить внимание даже на городских автомагистралях мегаполисов с перегруженным трафиком. Водители Ленд Ровер получают неповторимые эмоции, передвигаясь на таких джипах даже в условиях бездорожья. А в городской среде управлять таким транспортом можно очень комфортно.

Приобретая разные модели в подходящей комплектации в ТЦ Кунцево, вы получаете ряд преимуществ и дополнительных услуг. Здесь представлена вся модельная линейка этого производителя, в том числе Ленд и Рендж Ровер, Дискавери, Эвоук или же Велар. Это последние модификации марки. Кроме этого центр предлагает богатый выбор авто с пробегом. Они выпущены в 2016-2019 гг. Принимает автосалон и заказы покупателей на другие модели. Каждому клиенту ТЦ Кунцево предлагается быстрое оформление необходимой документации, программы лояльности и внушительные скидки на программы кредитования или же КАСКО. Воспользоваться такими льготами могут не только частные лица, но и предприниматели.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Автомобильный двигатель как об... - . (+41)
В чужой весовой категории... - . (+89)
Услуги эвакуатора в Москве... - . (+96)
KIA 2019 - качество и надежнос... - . (+84)
Стопы «в законе» - . (+86)
Диагностическая карта... - . (+131)
Ресивер KD-LX555R - . (+91)
Солнце Калифорнии... - . (+99)
Новый Mustang - . (+108)
Цена победы - . (+84)
Поехали! - . (+75)
Hyundai HD 35 - Надежный грузо... - . (+96)
Плохие традиции - . (+71)
«Нетрезв» не значит «виноват»... - . (+83)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 26 минут назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 35 минут назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 3 часа назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 3 часа назад
Иркутск (путеводитель)... - 16 часов назад
Автошоу в Киеве 2012... - 5 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 7 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 04:13, 10 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке