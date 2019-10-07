Выгода приобретения Ленд Ровера у компании, имеющей официальные дилерские полномочия - очевидна. Здесь покупатели смогут воспользоваться выгодными бонусами и скидками, а также кредитами с пониженными ставками. Для этого дилер Land Rover https://landrover-kuntsevo.ru/ предлагает потенциальным покупателям специальную программу, разработанную финансовой службой производителя. Каждому покупателю автосалона передается Сервисная книжка в электронном формате. Также клиенты смогут воспользоваться подтвержденной и полной историей обслуживания, которая увеличивает стоимость авто в случае перепродажи.



Дилер предлагает доступ к любым привилегиям Ленд Ровер. Также покупатели смогут воспользоваться скидками в бутиках и гостиницах партнеров, приглашениями на мероприятия и даже сертификатом на обучение, выданном школой водительского мастерства. Предусмотрены автосалоном и другие льготы. Каждый клиент официального дилера получает расширенную гарантию. Она подразумевает бесплатное гарантийное обслуживание в любом российском дилерском центре. Все представленные в продаже модификации Ленд Ровер находятся в великолепном состоянии. С использованием диагностического и ремонтного оборудования, соответствующего стандартам производителя, механики дилерского центра выполняют сложнейшие манипуляции и тщательно следят за состоянием автотранспортных средств.



ТЦ Кунцево является официальным дилером Ленд Ровера в столице. Равных у моделей этого бренда нет, особенно по показателям внедорожных свойств. На таком авто вы легко проберетесь там, где конкурирующие по классу модели застрянут. Хотя каждая модификация данной марки по-прежнему относится к премиальному классу автотранспортных средств. На них невозможно не обратить внимание даже на городских автомагистралях мегаполисов с перегруженным трафиком. Водители Ленд Ровер получают неповторимые эмоции, передвигаясь на таких джипах даже в условиях бездорожья. А в городской среде управлять таким транспортом можно очень комфортно.



Приобретая разные модели в подходящей комплектации в ТЦ Кунцево, вы получаете ряд преимуществ и дополнительных услуг. Здесь представлена вся модельная линейка этого производителя, в том числе Ленд и Рендж Ровер, Дискавери, Эвоук или же Велар. Это последние модификации марки. Кроме этого центр предлагает богатый выбор авто с пробегом. Они выпущены в 2016-2019 гг. Принимает автосалон и заказы покупателей на другие модели. Каждому клиенту ТЦ Кунцево предлагается быстрое оформление необходимой документации, программы лояльности и внушительные скидки на программы кредитования или же КАСКО. Воспользоваться такими льготами могут не только частные лица, но и предприниматели.

