Выгода приобретения Ленд Ровера у компании, имеющей официальные
дилерские полномочия - очевидна. Здесь покупатели смогут воспользоваться
выгодными бонусами и скидками, а также кредитами с пониженными
ставками. Для этого дилер Land Rover https://landrover-kuntsevo.ru/ предлагает потенциальным покупателям специальную программу,
разработанную финансовой службой производителя. Каждому покупателю
автосалона передается Сервисная книжка в электронном формате. Также
клиенты смогут воспользоваться подтвержденной и полной историей
обслуживания, которая увеличивает стоимость авто в случае перепродажи.
Дилер предлагает доступ к любым привилегиям Ленд Ровер. Также покупатели
смогут воспользоваться скидками в бутиках и гостиницах партнеров,
приглашениями на мероприятия и даже сертификатом на обучение, выданном
школой водительского мастерства. Предусмотрены автосалоном и другие
льготы. Каждый клиент официального дилера получает расширенную гарантию.
Она подразумевает бесплатное гарантийное обслуживание в любом
российском дилерском центре. Все представленные в продаже модификации
Ленд Ровер находятся в великолепном состоянии. С использованием
диагностического и ремонтного оборудования, соответствующего стандартам
производителя, механики дилерского центра выполняют сложнейшие
манипуляции и тщательно следят за состоянием автотранспортных средств.
ТЦ Кунцево является официальным дилером Ленд Ровера в столице. Равных у
моделей этого бренда нет, особенно по показателям внедорожных свойств.
На таком авто вы легко проберетесь там, где конкурирующие по классу
модели застрянут. Хотя каждая модификация данной марки по-прежнему
относится к премиальному классу автотранспортных средств. На них
невозможно не обратить внимание даже на городских автомагистралях
мегаполисов с перегруженным трафиком. Водители Ленд Ровер получают
неповторимые эмоции, передвигаясь на таких джипах даже в условиях
бездорожья. А в городской среде управлять таким транспортом можно очень
комфортно.
Приобретая разные модели в подходящей комплектации в ТЦ Кунцево, вы
получаете ряд преимуществ и дополнительных услуг. Здесь представлена вся
модельная линейка этого производителя, в том числе Ленд и Рендж Ровер,
Дискавери, Эвоук или же Велар. Это последние модификации марки. Кроме
этого центр предлагает богатый выбор авто с пробегом. Они выпущены в
2016-2019 гг. Принимает автосалон и заказы покупателей на другие модели.
Каждому клиенту ТЦ Кунцево предлагается быстрое оформление необходимой
документации, программы лояльности и внушительные скидки на программы
кредитования или же КАСКО. Воспользоваться такими льготами могут не
только частные лица, но и предприниматели.