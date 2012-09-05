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Дикая кошка в строгом ошейнике
20 Марта 2021
Теги: авто

Чтобы управлять этой машиной, используя весь заложенный в ней потенциал, нужно быть максимально собранным. Она радует ожидаемо острыми, но при этом вполне комфортными реакциями. Ход рычага КПП короткий, а передачи включаются точно и безошибочно. Педали туговатые и также короткоходные. Передаточное число рулевого управления невелико, а реактивное усилие на руле в пологих и средней крутизны поворотах не оставляет желать лучшего. Максимальная скорость (за двести) не относится к противопоказаниям для Пумы - машина строго, без рысканий, характерных для короткой базы, следует заданному курсу.

Сто двадцать пять "лошадей’, которыми располагает Zetec'oecKoe сердце Пумы, легко справляется с тонной “живой" массы машины. В любой момент можно получить высокий выходной крутящий момент, достигаемый “короткими" передаточными числами КПП и сопровождаемый мощным ускорением. При этом расход топлива не превышает разумных пределов, принятых для машин небольшого класса. В этом плане Пума еще и экономичный спортсмен. Хотя она значительно уступает новому jaguar e-pace . Этот кроссовер органично сочетает в себе динамику, мощь и практичность при повседневной эксплуатации.

Об обзорности можно говорить только с большой натяжкой. Небольшие зеркала заднего вида, сильно искажающие отображаемый в них ландшафт, узкая "амбразура" заднего стекла, толстые и сильно заваленные передние стойки - все это не для маневрирования в городском потоке.

Пума - автомобиль для активного отдыха, в том числе отдыха за рулем. Но при этом в нее можно упаковать довольно солидный багаж. И если багажник с полноразмерной запаской под полом рассчитан лишь на пару больших сумок, то сложив задние сиденья, в машину можно вместить много полезной и очень объемной утвари.

Трудно прогнозировать, насколько популярной окажется маленькое спорт-купе от Форда, Частая гостья на дорогах Opel Tigra вселяет надежды, что Puma будет принята "на ура”. Не думаю, что ее цена (около 23 тыс. долл. США) остановит покупателей из числа молодежи в возрасте от 20 лет в Западной и Центральной Европе. А вот сможет ли она пробиться сквозь джунгли таможенных баррикад Европы Восточной?..

...Рев безумствующей на поводке Пумы не дает уснуть - она рвется на волю, увлекая за собой своего хозяина. Вон из душной клетки - раскаленный асфальт изнывает от жажды быть растерзанным могучими лапами сильного зверя...

 

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