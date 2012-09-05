Пределом концентрации операций является сосредоточение всей обработки детали в одной операции. Различают последовательную концентрацию, при которой переходы следуют один за другим, и параллельную, при которой переходы выполняются одновременно, т. е. объединены в один сложный переход. Кроме того, концентрация операций может быть смешанной или параллельно последовательной.

Дифференциация операций — расчленение сложных операций на более простые. Критерием для оценки степени дифференциации служит число предусмотренных в ней простых переходов. Пределом дифференциации операций является разделение технологического процесса на такие операции, каждая из которых состоит из одного простого перехода.

Повышение степени концентрации операции — стремление обработать деталь в одной операции. С повышением степени концентрации в технологическом процессе уменьшается число установок детали, что важно при обработке крупногабаритных деталей; появляется возможность использовать станки повышенной производительности, что важно при большой производственной программе; сокращается длительность производственного цикла, так как уменьшается время пролеживания деталей между операциями.

Уменьшение степени концентрации операции — стремление уменьшить в ней число переходов, что позволяет упростить наладку оборудования на каждой операции; снизить квалификацию работ; создать возможности для использования интенсивных режимов резания в каждом переходе.

Время вспомогательное — время действий рабочего на установку и закрепление заготовки, снятие готовой детали, управление станком, измерение геометрических параметров детали, что сопутствует выполнению основной работы.

Для определения составляющих вспомогательного времени существуют заводские нормативные материалы, составленные с учетом заводского опыта.

Метод обработки детали — процесс обработки поверхности, в результате которой получают ее заданные параметры. Метод механической обработки поверхности определяется обрабатываемым инструментом и движениями заготовки и инструмента, осуществляемыми в процессе обработки.