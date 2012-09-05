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Дифференциал Тимкен
12 Мая 2018
Теги: авто

Дифференциал Тимкен, автоматически перераспределяющий крутящий момент в соответствии с сопротивлением ведущих колёс. Дифференциал, перераспределяющий крутящий момент, по конструкции аналогичен обычному дифференциалу с коническими шестернями, но его сателлиты и полуосевые шестерни имеют сравнительно малое число зубьев, которым придана специальная форма. При обыкновенных эвольвентных зубьях плечо рычага, на котором действует окружное усилие, постоянно по длине независимо от того, будет ли контакт происходить на начальной окружности, выше или ниже неё, и, следовательно, крутящий момент всегда поровну делится между двумя полуосевыми шестернями. При зубьях специальной формы, применённых в описываемом дифференциале, длина плеча меняется в зависимости от точки контакта зубьев. 

Принцип действия может быть уяснён из двух схем. Линии на схемах проведены нормально к контурам зубьев в точках мгновенного контакта, от этих линий проведены перпендикуляры к оси сателлита 6 и осям полуосевых шестерён В і и £2, изображённым условно параллельными осям сателлитов. Очевидно, что длины плеч Ь19 12, 13 и изменяются в зависимости от положения точки контакта. На верхней схеме соотношение плеч 1:1, на нижней схеме—1:1,63. Отношение, согласно которому происходит распределение крутящего момента, изменяется постепенно при переходе шестерён из одного крайнего положения в другое.

Когда автомобиль движется прямолинейно, шестерни находятся в положении, показанном на верхней схеме, так как оба колеса встречают равные сопротивления и, если одно из них действует на большее плечо рычага, шестерни будут автоматически поворачиваться, пока плечи рычагов не станут одинаковыми. Но когда по той или иной причине одно из колёс не в состоянии воспринять подводимую к нему половину крутящего момента, шестерни перейдут в положение, в котором это колесо будет получать меньше половины всего крутящего момента, что уменьшит склонность к буксованию. По опубликованным данным такой дифференциал даёт возможность подвести к колесу, имеющему лучшее сцепление с дорогой, крутящий момент на 24% больший. Дифференциалы этого типа применяются на гоночных легковых автомобилях для уменьшения проскальзывания колёс и, следовательно, износа шин.


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тут были комменты. RIP!






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