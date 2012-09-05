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Дифференциал с коническими зубчатыми колесами
3 Апреля 2017
Теги: авто

Дифференциал с закрепленным на нем ведомым зубчатым колесом главной передачи вращается на двух подшипниках, установленных в проточках стаканов. Стаканы прикручены к корпусу коробки болтами и служат опорой полуосей, опирающихся на стаканы через подшипники и. От смещения в осевом направлении полуоси удерживаются пружинным, установочным кольцами и крышками.

Дифференциал с коническими зубчатыми колесами состоит из двух чашек и, стянутых болтами, внутри которых размещены крестовина, полуосевые зубчатые колеса, сателлиты и антифрикционные шайбы и. Полуоси уплотнены кольцами.

Включение зубчатых колес и осуществляется штоками и, установленными в крышке механизма переключения диапазонов, с помощью вилок и, закрепленных на штоках стопорными болтами. Валик блокировки, фиксаторы и шарики не позволяют самопроизвольно выключаться зубчатым колесам во время работы. Специальный механизм блокировки, связанный тягами с механизмом ручного включения тормозов и с рычажком валика, позволяет включить или выключить диапазон только при включенном стояночном тормозе.

Шарики исключают возможность включения одновременно двух диапазонов: при перемещении одного из штоков шарик вытесняется из проточки переключаемого штока и, подойдя вплотную к соседнему шарику, запирает его в проточке. Стопорный винт входит цилиндрическим концом в паз валика блокировки и удерживает его от смещения в осевом направлении.

Включение диапазонов осуществляют следующим образом. Потянув вверх рукоятку, расположенную в кабине, затормаживают комбайн стояночным тормозом. Рычагом переключения передач включают нужный диапазон. Растормаживают стояночный тормоз, опустив рукоятку. вниз, переводят рычаг управления золотником гидронасоса из нейтрального положения в рабочее и начинают движение.


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