При нескольких сателлитах, расположенных равномерно по окружности, полуосевые шестерни не воспринимают радиальной нагрузки и, следовательно, не требуют больших опорных поверхностей. Так как этот момент делится между двумя сателлитами и двумя полуосевыми шестернями, суммарная нагрузка на зуб каждого сателлита и каждой полуосевой шестерни равна 7775 фунтам (3575 кг). В каждом случае эта нагрузка делится по крайней мере между двумя различными зубьями на диаметрально противоположных сторонах сателлита и полуосевой шестерни.

В нормальных условиях эксплуатации эти осевые нагрузки имеют, конечно, гораздо меньшую величину. Так, легковой автомобиль, имеющий полный вес 1810 кг, лобовую поверхность 2,6 ж2, действительный радиус качения колеса 35,6 см при скорости 72 км/час на гладкой горизонтальной дороге при безветренной погоде требует тяговое усилие величиной всего лишь около 72 кг, что соответствует крутящему моменту заднего моста 2580 кгсм, т. е. менее 0,1 от 27 500кгсм — максимального момента, который принят в предыдущем расчёте. Осевые нагрузки, естественно, также уменьшатся пропорционально снижению радиальных нагрузок.

Раньше было принято (по крайней мере в производстве легковых автомобилей) устанавливать сателлиты и полуосевые шестерни так, чтобы они упирались непосредственно в корпус дифференциала, который обычно изготовлялся из серого чугуна. Совершенно естественно, опорные поверхности изнашивались и в передаче образовывались зазоры, весьма нежелательные в связи с ударами, воспринимаемыми зубьями шестерён, когда при включении сцепления или торможении выбирается зазор.