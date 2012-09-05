Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Дифференциал с четырьмя сателлитами




Дифференциал с четырьмя сателлитами
8 Мая 2018
Теги: авто

При нескольких сателлитах, расположенных равномерно по окружности, полуосевые шестерни не воспринимают радиальной нагрузки и, следовательно, не требуют больших опорных поверхностей. Так как этот момент делится между двумя сателлитами и двумя полуосевыми шестернями, суммарная нагрузка на зуб каждого сателлита и каждой полуосевой шестерни равна 7775 фунтам (3575 кг). В каждом случае эта нагрузка делится по крайней мере между двумя различными зубьями на диаметрально противоположных сторонах сателлита и полуосевой шестерни.

В нормальных условиях эксплуатации эти осевые нагрузки имеют, конечно, гораздо меньшую величину. Так, легковой автомобиль, имеющий полный вес 1810 кг, лобовую поверхность 2,6 ж2, действительный радиус качения колеса 35,6 см при скорости 72 км/час на гладкой горизонтальной дороге при безветренной погоде требует тяговое усилие величиной всего лишь около 72 кг, что соответствует крутящему моменту заднего моста 2580 кгсм, т. е. менее 0,1 от 27 500кгсм — максимального момента, который принят в предыдущем расчёте. Осевые нагрузки, естественно, также уменьшатся пропорционально снижению радиальных нагрузок.

Раньше было принято (по крайней мере в производстве легковых автомобилей) устанавливать сателлиты и полуосевые шестерни так, чтобы они упирались непосредственно в корпус дифференциала, который обычно изготовлялся из серого чугуна. Совершенно естественно, опорные поверхности изнашивались и в передаче образовывались зазоры, весьма нежелательные в связи с ударами, воспринимаемыми зубьями шестерён, когда при включении сцепления или торможении выбирается зазор.

 


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Поверхности сателлитов... - . (+35)
Шасси автомобиля... - . (+45)
Обслуживание моделей марки Vol... - . (+36)
BestAdvisor - . (+34)
Самые часто задаваемые вопросы... - . (+41)
Центр давления на зуб шестерни... - . (+30)
Движение полуосевых шестерён о... - . (+48)
Вибрации вала при критической ... - . (+49)
Двухступенчатые и двухскоростн... - . (+83)
Выкуп авто в Люберцах... - . (+59)
Шарниры с резиновой изоляцией... - . (+66)
Виды эвакуаторов и манипулятор... - . (+76)
Шарнир Рцеппа - . (+86)
Шарнир Бендикс-Вейс... - . (+74)
Двойные шарниры - . (+87)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке