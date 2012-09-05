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Диапазон цен на подержанные иномарки
18 Октября 2021
Теги: авто

В настоящее время доля импортных комплектующих в себестоимости автомобилей АО "Москвич" составляет около 50%, и увеличение их стоимости в три раза делает производство автомобилей неконкурентоспособным по отношению к другим машинам этого же класса. Как будут развиваться события на автомобильном рынке, пока трудно сказать, но, по мнению специалистов, кризис, довольно сильно ударивший по российскому бизнесу, не повлечет за собой его полного уничтожения.

Цены на запасные части и на работу на фирменных центрах должны несколько снизиться - там, по мнению специалистов, есть значительные резервы снижения цен. Должны несколько снизиться цены на иномарки, особенно на подержанные, поскольку значительная часть спроса на автомобили переместится на отечественные марки. Скорее всего, рублевые Цены на отечественные автомобили летом 1999 года поднимутся процентов на 20.

Желание иметь хороший автомобиль и возможность реализации своей мечты, появившаяся у простого российского обывателя в последние годы, поможет россиянам преодолеть возникшие трудности, оживить автомобильный рынок России.

В связи с финансовым кризисом авторынок серьезно пострадал. В 1998 году ГАИ столицы зарегистрировало наименьшее количество вновь купленных автомашин за все последние годы. Их было зарегистрировано всего 200 тыс., на треть меньше, чем обычно, да и то большинство до августа 1998 года Резкий рост доллара серьезно отразился на ценах автомобилей. В течение нескольких дней автомобили в долларовом эквиваленте Дешевели в 2 - 3 раза. Например, Святогор с двигателем "Рено" "уходил" всего за 3,5 тыс. долл. Были очереди, ажиотаж, продажи некомплекта, круглосуточно работающий автосалон в Южном порту. Когда цены поднялись, ажиотаж прекратился, но и теперь цены не достигли своего первоначального уровня и в сравнении с июлем 1998 года остаются гораздо ниже.

Некоторое утешение для дилеров - недавнее постановление Московского правительства, запрещающее продавать машины на случайных площадках, где-нибудь в фойе кинотеатров или перед гастрономом, а только в специальных салонах.

Спрос в большей мере переключился на отечественные автомобили, что в свою очередь сбило цены на подержанные иномарки (процентов на 30 - 50). Везти подержанные иномарки в Россию стало менее выгодно: через таможню проходит сейчас в три раза меньше автомобилей, чем прежде.

 


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