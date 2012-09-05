В настоящее, время легковые автомобили строятся с колёсами, имеющими шины наружного диаметра 68—79 см (27—31"), причём преобладают шины диаметром 71—74 см (28—29"). Уменьшение диаметра колёс было вызвано рядом причин. Во-первых, при этом понижается центр тяжести автомобиля, что обеспечивает большую безопасность движения и лучшую внешность. Во-вторых, осевые усилия, приложенные к колёсам на поворотах или при выезде из колеи, создают меньшие напряжения в осях и валах колёс, так как плечо изгибающего момента уменьшается. В-третьих, при меньших колёсах требуется меньшее передаточное число и при заданном крутящем моменте двигателя крутящий момент заднего моста уменьшается, в результате чего значительно облегчаются дифференциал и задний мост. Наконец, в-четвёртых, шины меньшего размера дешевле. Хотите продлить срок службы авто и защитить кузов от царапин и сколов? В этом вам поможет антигравийная пленка Киев. Она не требует дополнительных действий по уходу и выполняет свои функции на 100%.

Размер шины обозначается в настоящее время шириной её профиля в дюймах и диаметром бортов, т. е. диаметром обода, на который она монтируется. Размер 6,00—16 обозначает, что сечение профиля имеет номинальную ширину 6,00" и шина монтируется на ободе диаметром 16".Номинальный наружный диаметр шины равен диаметру бортов плюс двойная номинальная ширина профиля шины. Действительная наибольшая ширина профиля всегда немного больше, чем номинальная ширина. Действительный радиус качения колеса немного меньше, чем половина номинального диаметра шины, так как шина под нагрузкой деформируется. Номинальные диаметры шин грузовых автомобилей, предназначенных для работы на дорогах с твёрдым покрытием, находятся в пределах 81—122 см (32—48"), а диаметры шин тяжёлых грузовиков повышенной проходимости достигают 152 см (60"). Диаметры шин автобусов (номинальные) находятся в пределах 84—110 см (33—43").

Автомобильная промышленность изготовляет в настоящее время исключительно металлические колёса. Большинство из них изготовляется из стали холодной или горячей штамповкой. Для тяжёлых грузовых автомобилей применяются также и литые колёса. Холодной штамповкой колёса изготовляются из стали с относительно низким содержанием углерода, поддающейся обработке давлением без нагрева. Колёса, которые отковываются или штампуются в горячем состоянии, Уготовляются из стали со средним содержанием углерода, имеющей значительно лучшие механические свойства, позволяющей применять лёгкие сечения и дающей определённую экономию веса. Дальнейшее уменьшение веса является возможным вследствие того, что при горячей обработке возможно применение сечений различной толщины, и поэтому материал может быть распределён в детали более рационально.