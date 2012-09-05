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Диагностика автомобиля
1 Апреля 2020
Теги: авто

Назначение компьютерной диагностики автомобиля – проверка электронных компонентов (датчиков, индикаторов) на корректность их работы, что позволяет обеспечить безопасность эксплуатации машины.


Когда нужна диагностика автомобиля?

Основными признаками неисправности в электронной системе авто являются следующие симптомы:

  • Двигатель запускается со сбоями, а после включения работает с высокими оборотами или резко меняет скорость вращения во время прогрева;
  • На холостых оборотах тахометр активен, его стрелка подергивается;
  • Увеличилось потребление топлива, причем неожиданно (сначала было стандартное потребление, а потом заметно изменилось);
  • При езде транспортное средство начинает двигаться рывками;
  • Загорается индикатор Check Engine – это говорит о том, что необходимо проверить состояние двигателя.

Чаще всего сбоят датчики автомобиля, которые установлены во всех электронных узлах и предназначены для контроля, управления, обеспечения безопасности.


Типы диагностики автомобиля

  • Анализ двигателя – необходим при повышенном расходе топлива, долгом прогреве мотора, увеличенных или сниженных холостых оборотах и при других сбоях.
  • Анализ подвески – нужен, если покрышки изнашиваются неравномерно, увеличился ход руля, имеются сбои в работе АБС.
  • Анализ КПП – применяется при неполадках в одной из передач, при шуме во время использования коробки передач, возникновении протечек топливной смеси.


Как выполняется диагностика в автосервисе

К бортовой системе авто (центральному ЭБУ) подсоединяется сканер. Он считывает данные о сбоях и кодах ошибок, которые затем передаются на ПК и расшифровываются. Процедура обычно занимает 10 – 120 минут.

Для диагностики может использоваться такое оборудование:

1. Дилерский сканер

Устройство предназначено для моделей конкретной марки или для родственных авто. Прибор является фирменным – поставляется производителем. С помощью такого оснащения можно даже перепрошить компьютерную систему. В основном используется в официальных дилерских центрах или на СТО, которые специализируются не ремонте машин конкретных марок (например, выполняют диагностику Шкода), стран производства (чинят «японок», «немок» и т. д.)

2. Портативный сканер

Считывает код ошибки и определяет, где расположено повреждение. Компактное устройство и преимущественно «всеядное» – подходит для разных машин. Недостаток: отсутствие большого функционала и гарантии 100% точности. Точность зависит от качества и производителя прибора.

3. Мультимарочный сканер

Универсальное решение, более способное, чем обычный сканер, но менее функциональное, чем дилерский вариант. Используется в большинстве мастерских и сервисных центров.

Учитывая необходимость в использовании специального оснащения и важность квалифицированного анализа кодов ошибок, выполнять компьютерную диагностику всегда нужно в автосервисе.


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