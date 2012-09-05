В 2012 г. в действующее законодательство о техосмотре были внесены поправки, согласно которым данная процедура стала обязательной для разных категорий автовладельцев. Прежде всего это коснулось водителей персонального автотранспорта. Бумажный талон, подтверждающий прохождение техосмотра, был упразднен. Вместо него была введена диагностическая карта, носить которую с собой необязательно. Кроме этого у автовладельцев появилась возможность прохождения данной процедуру в онлайн-режиме. Следовательно, не нужно посещать СТО или же официального оператора, имеющего аккредитацию РСА.



Оформляется диагностическая карта онлайн через данный веб-сайт. Услуга доступна круглосуточно и требует около 3-х мин. вашего времени. Обойдется такая услуга всего 350 руб. Взамен вы станете обладателем настоящей диагностической карты. Онлайн-техосмотр требуется собственникам автотранспортных средств, пользующихся ими только в личных целях. Полис ОСАГО является официальным документом, отсутствие которого при управлении авто, запрещено действующим законодательством. Оформляет такой документ каждая страховая компания. Однако для этого необходимо пройти техосмотр и предоставить соответствующий документ.



В случае отсутствия ТО, вам грозят солидные штрафы. Это связано с огромными незапланированными финансовыми расходами, наносящими огромный удар по семейному бюджету. Благодаря онлайн-техосмотру данную проблему можно решить в считанные минуты с мизерными финансовыми затратами. Услуга доступна круглосуточно. А оформить дорожную карту можно не покидая пределы собственного жилища. Если вы все же решитесь посетить офис официального оператора, учтите, что услуга обойдется дороже. Через данный ресурс вы легко, быстро и комфортно сможете получить документ в электронном формате. Нужно лишь придерживаться порядка оформления онлайн-техосмотра.



Сначала водитель должен внести данные персонального транспорта. После этого менеджер сервиса выйдет на связь по электронной почте. Карта проверяется по базе ЕАИСТО ГИБДД. Затем происходит оплата услуги любым удобным для заказчика способом. После завершения процесса оформления карты, она поступит в электронном формате на почтовый адрес. Такой документ полностью легитимный и может быть использован для оформления страхового полиса. Он полностью соответствует нормам действующего законодательства. Через веб-сайт можно воспользоваться консультационными услугами и заранее уточнить все интересующие детали. Обработка введенных автовладельцем данных выполняется в автоматическом режиме. Это касается и проверки данных по базе ГИБДД. Благодаря умным алгоритмам процесс существенно ускорился и занимает не более 3-х мин.

