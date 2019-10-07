Специальные диагностические карты являются документом, в котором отображены результаты техосмотра автотранспортных средств. В карте указывается дата прохождения техосмотра, а также все параметры, которые он показал. Следует учесть, что такой документ не имеет стандартного образца. Если раньше после техосмотра выдавали талон, сегодня автовладелец получает лист формата А4, в котором приводится таблица с указанием критериев. Также документ содержит заключение по поводу целесообразности эксплуатации автотранспортного средства. Осмотренное ТС должно соответствовать определенным параметрам. Также в диагностической карте указан срок его действия вместе с датой следующего техосмотра.



Существует три способа получения диагностических карт. Автовладелец может самостоятельно посетить пункт техосмотра, предоставляя техническим экспертам на осмотр собственное транспортное средство. Можно также воспользоваться услугами страховой компании или же страхового агента. Кроме техосмотра они помогут в восстановлении Кэффициента Бонус-Малус (КБМ), благодаря которому страховка обойдется дешевле. Третьим способом получения карты является ее заказ через веб-сайты, в онлайн-режиме. Именно таким сервисом является наш веб-ресурс, который предлагает автолюбителям прохождение техосмотра онлайн. Проводится такая проверка на аккредитованном пункте ТО. Данные ТС моментально вносятся в электронную базу ЕАИСТО. Ему присваивается 15-значный номер. Подтверждена диагностическая карта онлайн подписью технического эксперта, а также синей печатью.



Услуга обойдется автовладельцу от 450 руб. При этом не потребуется никакая предоплата или же осмотр ТС. Следовательно, вам не придется никуда ехать. Процедура оформления такой документации в нашем сервисе занимает всего десять мин. При этом автовладельцу предоставляется гарантия принятия диагностической карты в любой выбранной им страховой компании. Если этого не произойдет, мы возвращаем деньги. Заказать услугу желающие смогут через официальный веб-ресурс нашего сервиса. Для этого необходимо прикрепить к онлайн-заявке фото ПТС или же СТС автотранспортного средства. Возможно также ручное заполнение такой заявки.



Следующим этапом является регистрация сотрудниками сервиса полученных данных. Они аккуратно заносятся в электронную базу ЕАИСТО. Также ТС присваивается 15-значный номер. Владелец имеет возможность самостоятельно проверить информацию о собственном ТС через базы ЕАИСТО. Для этой цели он сможет выбрать любой удобный для себя способ. На завершающем этапе происходит оплата услуги. Для этого можно использовать наличные, электронные деньги или же банковские карточки. Сервис работает с любыми категориями автотранспортных средств, в том числе со скутерами, мотоциклами, квадроциклами, легковыми авто, автобусами, грузовиками или же прицепами. В распоряжении компании пять аккредитованных и сертифицированных пунктов техосмотра.

