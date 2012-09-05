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Детское кафе с развлечениями в «Йети и Дети»
16 Января 2022

«Йети и Дети» - игровой развлекательный центр для детей в Могилеве. В нем представлен огромный спектр услуг, соответствующих всем критериям идеальных детских развлечений:

  • игровая площадка с конструктором, развивающими играми и батутами;
  • многочисленные качели, карусели и горки;
  • бассейн, полный пластиковых шариков;
  • продуманный лабиринт с препятствиями;
  • зона с игровыми приставками и автоматами;
  • художественная зона, где регулярно проводятся творческие мастер-классы и занятия;
  • организованные представления и праздники с приглашением аниматоров и специалистов по аквагриму.

День рождения в «Йети и Дети» с отдельной party-зоной для развлечений

В комплексе представлен большой выбор анимационных программ, среди которых найдется подходящий вариант для празднования дня рождения как девочек, так и мальчиков любого возраста.

Заказать угощения, а также оформить красивую подачу торта со свечками для именинника вам также позволит детское кафе с развлечением в https://yetideti.by/mogilev. Сотрудники центра помогут подобрать яркий декор, включающий в себя воздушные шарики, колпачки и гирлянды, а также подготовить праздничный стол на любое количество гостей.

Игровые площадки, аттракционы, горки и батуты соответствуют всем требованиям техники безопасности. Кроме того, во время игр с детьми постоянно находится организатор, который берет безопасность и хорошее настроение детей в свои руки. В это время вы спокойно отдыхаете, наслаждаясь чашечкой вкусного кофе, которую предложит вам администратор центра.

В «Йети и Дети» работает штатный фотограф. После праздника за дополнительную плату вы можете получить распечатанные фотографии с мероприятия. При желании можно пригласить видеографа, который снимет и смонтирует о вашем празднике целый фильм.


Бронирование и оплата услуг центра

В развлекательном центре действует почасовая оплата услуг, с небольшой разницей по ценам в будние и выходные дни. На каждого ребенка создается отдельная клубная карта, где указывается количество проведенного времени в развлекательном центре.

Приятным бонусом является условие о том, что нахождение в детском лабиринте и игровой зоне сверх двух часов будет абсолютно бесплатно. Так что при желании можно провести там хоть целый день! Кроме того, сопровождающий ребенка в игровой зоне взрослый также проходит свободно без дополнительной оплаты. Более подробную информацию о стоимости отдыха в «Йети и Дети» можно получить у администратора центра.


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